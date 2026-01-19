Новий транспортний коридор: як реконструкція "Лужанки" розвантажить кордон з Угорщиною

На пункті пропуску “Лужанка – Берегшурань” на українсько-угорському кордоні триває масштабна реконструкція в межах модернізації прикордонної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Закрпатської ОВА Мирослава Білецького.

Як зміниться пункт пропуску "Лужанка – Берегшурань"

У межах першої черги реконструкції пункту пропуску "Лужанка – Берегшурань" роботи виконані на 40%.

Наразі на об’єкті триває будівництво адміністративної будівлі, боксу поглибленого огляду, укриттів і санітарних приміщень. Також передбачено облаштування смуг руху, навісів та зон для паркування транспортних засобів.

Завершення реконструкції та введення пункту пропуску в експлуатацію заплановане на травень 2026 року.

Проєкт реалізується в межах програми Європейського Союзу "Механізм "Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF). Його мета — розвиток та відновлення прикордонної інфраструктури Закарпатської області.

Після запуску оновлений пункт пропуску має суттєво розвантажити ПП "Чоп (Тиса) – Захонь", який нині залишається єдиним вантажним пунктом пропуску на українсько-угорському кордоні. Очікується, що це скоротить час очікування для водіїв, зменшить черги, створить додатковий транспортний коридор, покращить логістику імпортно-експортних перевезень та сприятиме розвитку бізнесу у прикордонних громадах України та Угорщини.

Нагадаємо, роботу бази даних польської митниці відновлено у пунктах пропуску "Медика", "Хребенне" та "Корчова". Оформлення вантажів здійснюється у звичному режимі, без технічних обмежень.