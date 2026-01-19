- Категорія
Польща відновила оформлення вантажів на кордоні з Україною
Роботу бази даних польської митниці у пунктах пропуску "Медика", "Хребенне" та "Корчова" повністю відновлено. Оформлення вантажів здійснюється у звичному режимі, без технічних обмежень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.
За інформацією польської сторони, повноцінну роботу бази даних, необхідної для оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, відновлено в пунктах пропуску "Медика", "Хребенне" та "Корчова".
На цей час оформлення вантажів здійснюється у звичному режимі, без технічних обмежень.
Держприкордонслужба просить водіїв врахувати оновлену інформацію під час планування поїздок і маршруту перетину кордону.
Нагадаємо, вчора було тимчасово призупинено роботу бази даних, яка використовувалася для оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, що прямують на виїзд з України (в’їзд до Польщі).
Додамо, у грудні 2025 року Державна митна служба України перерахувала до бюджету 75 млрд грн митних платежів.