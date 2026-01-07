"Рентген" для вагонів та контейнерів: як нові сканери на кордоні з Польщею змінять митний контроль

Україна робить черговий крок у цифровізації митного контролю. На замовлення Держмитслужби до країни вже доставлені перші скануючі системи для огляду залізничних вагонів та контейнерів. Це обладнання стане ключовим елементом у боротьбі з незаконним переміщенням товарів через кордон.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

Наразі на об’єктах тривають активні проєктні та будівельні роботи. Введення сканерів в експлуатацію планується у другій половині 2026 року.

Де встановлять нове обладнання?

Перші в Україні системи такого типу з’являться на стратегічно важливих залізничних станціях — ключових пунктах у сполученні з Польщею:

"Ягодин" (Волинська область);

"Мостиська-2" (Львівська область).

Сканери працюватимуть у цілодобовому режимі. Завдяки технології двонаправленого сканування контроль буде повністю автоматизованим, що мінімізує людський фактор.

Як працюють сканери?

Головна перевага нових систем — так званий неінтрузивний контроль. Це означає, що митники зможуть оглядати вміст вагонів без фізичного відкриття пломб чи втручання у вантаж. Потяг просто проходить крізь рамку, а система створює зображення з надзвичайно високою роздільною здатністю.

Завдяки новим технологіям стане можливим:

виявлення схованок — сканер дозволяє побачити предмети, приховані в конструктивних елементах самих вагонів;

протидія контрабанді — ефективне виявлення тютюнових виробів, наркотичних засобів та інших заборонених товарів;

швидкість логістики — перевірка відбувається без зупинки руху, що зберігає графіки перевезень та економічну ефективність.

Крім того, програма автоматично відбирає для сканування лише вантажні вагони. Вона "вміє" розпізнавати пасажирські вагони та локомотиви, виключаючи їх із процесу перевірки, що гарантує комфорт пасажирів та безпеку техніки.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Київська митниця на поштовому посту "Укрпошта" встановила два сучасні сканери міжнародного класу — Rapiscan 632DV та Rapiscan ORION 928DX. Це новітнє обладнання значно підвищить ефективність контролю міжнародних відправлень.