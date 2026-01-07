Запланована подія 2

"Рентген" для вагонов и контейнеров: как новые сканеры на границе с Польшей изменят таможенный контроль

сканер на железной дороге
Первые сканирующие системы для осмотра железнодорожных вагонов и контейнеров уже доставлены в Украину. / Государственная таможенная служба Украины

Украина делает очередной шаг в цифровизации таможенного контроля. По заказу Гостаможслужбы в страну уже доставлены первые сканирующие системы для осмотра железнодорожных вагонов и контейнеров. Это оборудование станет ключевым элементом в борьбе с незаконным перемещением товаров через границу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В настоящее время на объектах продолжаются активные проектные и строительные работы. Ввод сканеров в эксплуатацию планируется во второй половине 2026 года.

Где установят новое оборудование?

Первые в Украине системы такого типа появятся на стратегически важных железнодорожных станциях – ключевых пунктах в сообщении с Польшей:

  • "Ягодин" (Волынская область);
  • "Мостиска-2" (Львовская область).

Сканеры будут работать в круглосуточном режиме. Благодаря технологии двунаправленного сканирования контроль будет полностью автоматизирован, что минимизирует человеческий фактор.

Как работают сканеры?

Главное преимущество новых систем – так называемый неинтрузивный контроль. Это означает, что таможенники смогут осматривать содержание вагонов без физического вскрытия пломб или вмешательства в груз. Поезд просто проходит сквозь рамку, а система создает изображение с чрезвычайно высоким разрешением.

Благодаря новым технологиям станет возможным:

  • обнаружение тайников - сканер позволяет увидеть предметы, скрытые в конструктивных элементах самих вагонов;
  • противодействие контрабанде – эффективное выявление табачных изделий, наркотических средств и других запрещенных товаров;
  • скорость логистики – проверка происходит без остановки движения, что сохраняет графики перевозок и экономическую эффективность.

Кроме того, программа автоматически отбирает для сканирования только грузовые вагоны. Она "умеет" распознавать пассажирские вагоны и локомотивы, исключая их из процесса проверки, что гарантирует комфорт пассажиров и безопасность техники.

Напомним, в сентябре 2025 года Киевская таможня на почтовом посту "Укрпочта" установила два современных сканера международного класса - Rapiscan 632DV и Rapiscan ORION 928DX. Это новейшее оборудование значительно повысит эффективность контроля международных отправлений.

Автор:
Татьяна Ковальчук