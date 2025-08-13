Украинско-польская граница получит четыре новых сканера с ИИ: где установят современное оборудование

На производстве британской компании Varex Imaging продолжается настройка четырех мобильных сканирующих систем, которые в скором времени будут переданы Украине. Это оборудование предназначено для усиления таможенного контроля на границе с Польшей. Новое оборудование будет размещено на пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Государственной таможенной службы Украины.

Сканеры предназначены для усиления таможенного контроля на границе с Польшей. Их основная задача – борьба с контрабандой и ускорение оформления грузов.

Заместитель директора Департамента технических средств таможенного контроля Дмитрий Кужелевич отметил, что системы оснащены искусственным интеллектом, анализирующим изображение, минимизируя влияние человеческого фактора. Также они могут сканировать не только грузовики, но и легковые автомобили и микроавтобусы.

Поставка современного оборудования производится в рамках кредита от правительства Польши, предоставленного в 2015 году. Внедрение новых сканеров значительно повысит эффективность таможенных процедур, сократит время проверок и усилит безопасность на границе.

В целом Государственная таможенная служба Украины продолжает активно оснащать границы технологическими средствами при поддержке международных партнеров.

Справочно

Varex Imaging Corporation – один из мировых лидеров в сфере производства рентгеновских детекторов, источников излучения и решений для визуализации, используемых в медицине, промышленности и сфере безопасности. Продукция компании поставляется более чем в 150 государствах мира и известна своим высоким качеством и надежностью.

Напомним, в мае на таможенном посту "Ягодин", одном из ключевых пунктов пересечения границы с Польшей, установили новейшие сканирующие системы и для более эффективного таможенного контроля автомобильного и железнодорожного транспорта.