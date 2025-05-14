Таможенный контроль на границе с Польшей усиливают новым оборудованием: что известно

На таможенном посту "Ягодин", одном из ключевых пунктов пересечения границы с Польшей, идет подготовка к установке новейших сканирующих систем для более эффективного таможенного контроля автомобильного и железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной таможенной службы.

"Ягодин" оснастят новейшими системами обзора

Отмечается, что специалисты Гостаможслужбы, а также проектировщики, землеустроители, железнодорожники и специалисты по цифровому измерительному оборудованию обследовали участки, где планируется монтаж и эксплуатация современного оборудования.

Первая из новых сканирующих систем – мобильная станция RAPISCAN – уже доставлена в международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск".

В настоящее время идет ее техническое испытание. Эта система дополнит действующий стационарный сканер и обеспечит таможенный контроль грузового транспорта по обоим направлениям — как на въезд, так и на выезд из Украины — в наиболее загруженном пункте пропуска для крупногабаритного автотранспорта.

Вторая система, установленная в Ягодине, предназначена для осмотра железнодорожного подвижного состава. Для неинтрузивного рентгеновского сканирования грузовых вагонов будут оборудованы безопасные условия.

Недавно сообщалось, что еще в пяти пунктах пропуска были установлены мобильные сканеры Современное оборудование будет работать на границах Украины с Румынией, Словакией и Польшей.

Технические средства таможенного контроля предназначены для эффективного выявления контрабанды и других нарушений при пересечении границы.

Ситуация на границе с Польшей

С 24 апреля на пункте пропуска "Медика — Шегини" продолжаются ремонтные работы, которые могут привести к замедлению оформления легковых автомобилей и автобусов на въезд в Польшу. Окончание работ ожидается к середине июля.

Также с 8 мая по середину июня 2025 года в пункте пропуска "Корчева — Краковец" проводятся дорожные работы. Возможно временное снижение пропускной способности.

В пункте пропуска "Устилуг — Зосин" на украинско-польской границе проводят ремонтные работы. Поэтому возможно временное снижение пропускной способности. Работы продлятся до 5 июня.

Напомним, 13 мая в 23 часа было разблокировано и возобновлено движение через пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск".