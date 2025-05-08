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Пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска на границе с Польшей

Пункт пропуска «Устилуг-Зосин»
Пункт пропуска "Устилуг-Зосин". Фото: volodymyr.rayon.in.ua

В пункте пропуска "Устилуг – Зосин" на украино-польской границе проводят ремонтные работы. Поэтому возможно временное снижение пропускной способности.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

С польской стороны в пункте пропуска «Устилуг – Зосин» продолжаются ремонтные работы автомобильного моста через реку Западный Буг.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области проводит ремонтные работы на полосах движения с украинской стороны.

Работы продлятся до 5 июня.

"В этой связи возможно замедление движения, образование очередей и накопление транспортных средств перед пунктом пропуска", — отмечают в ведомстве.

Там советуют учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.

О работе пунктов пропуска на границе с Польшей

С 24 апреля начались ремонтные работы   в пункте пропуска "Медика — Шегини"   на украинско-польской границе. Из-за этого возможно замедление оформления легковых автомобилей и автобусов на въезд в Польшу.

Работы продлятся ориентировочно до середины июля.

Также с 8 мая по середину июня 2025 года в пункте пропуска   "Корчевая – Краковец"   на украинско-польской границе будут продолжаться дорожные работы. Поэтому возможно временное снижение пропускной способности.

Напомним, в конце 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе   "Нижанковичи – Мальховичи". Он открыт для пассажирского и грузового транспорта.

Автор:
Светлана Манько