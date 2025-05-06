Поляки анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной: что известно

Польские перевозчики снова планируют перекрывать границу с Украиной и анонсировали акцию протеста в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Об этом сообщает Комитет защиты транспортных перевозчиков и работодателей Польши.

"Сегодня мы зарегистрировали акцию протеста на крупнейшем пункте пропуска на границе с Украиной – Дорогуск. Разочарованные отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков", — говорится в сообщении.

Пока нет никакой информации о дате и сроках проведения акции протеста.

Напомним, с ноября 2023 года и в течение первой половины 2024 года польские фермеры и перевозчики периодически блокировали границу с Украиной.

Среди основных требований были дотации на удобрения, компенсации акциза на горючее, немедленная выплата всех субсидий, возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков, а также запрет на импорт украинской продукции.

Комитет защиты транспортных перевозчиков и работодателей Польши выбрал для акции протеста пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", так как на других запланированы ремонтные работы.

О работе пунктов пропуска на границе с Польшей

С 24 апреля начались ремонтные работы в пункте пропуска "Медика — Шегини" на украинско-польской границе. Из-за этого возможно замедление оформления легковых автомобилей и автобусов на въезд в Польшу.

Работы продлятся ориентировочно до середины июля.

С 30 апреля 2025 года на польской границе в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" начались ремонтные работы, которые продлятся до 5 июня. Проезд будет частично ограничен.

Также с 8 мая по середину июня 2025 года в пункте пропуска "Корчева — Краковец" на украинско-польской границе будут продолжаться дорожные работы. Поэтому возможно временное снижение пропускной способности.

Напомним, в конце 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи – Мальховичи". Он открыт для пассажирского и грузового транспорта.