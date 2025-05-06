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Поляки анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной: что известно

Пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск»
Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Фото: voladm.gov.ua

Польские перевозчики снова планируют перекрывать границу с Украиной и анонсировали акцию протеста в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Об этом сообщает Комитет защиты транспортных перевозчиков и работодателей Польши.

"Сегодня мы зарегистрировали акцию протеста на крупнейшем пункте пропуска на границе с Украиной – Дорогуск. Разочарованные отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков", — говорится в сообщении.

Фото 2 — Поляки анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной: что известно

Пока нет никакой информации о дате и сроках проведения акции протеста.

Напомним, с ноября 2023 года и в течение первой половины 2024 года польские фермеры и перевозчики периодически блокировали границу с Украиной.

Среди основных требований были дотации на удобрения, компенсации акциза на горючее, немедленная выплата всех субсидий, возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков, а также запрет на импорт украинской продукции.

Комитет защиты транспортных перевозчиков и работодателей Польши выбрал для акции протеста пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", так как на других запланированы ремонтные работы.

О работе пунктов пропуска на границе с Польшей

С 24 апреля начались ремонтные работы   в пункте пропуска "Медика — Шегини"   на украинско-польской границе. Из-за этого возможно замедление оформления легковых автомобилей и автобусов на въезд в Польшу.

Работы продлятся ориентировочно до середины июля.

С 30 апреля 2025 года на польской границе в пункте пропуска   "Устилуг-Зосин"   начались ремонтные работы, которые продлятся до 5 июня. Проезд будет частично ограничен.

Также с 8 мая по середину июня 2025 года в пункте пропуска "Корчева — Краковец" на украинско-польской границе будут продолжаться дорожные работы. Поэтому возможно временное снижение пропускной способности.

Напомним, в конце 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе   "Нижанковичи – Мальховичи". Он открыт для пассажирского и грузового транспорта.

Автор:
Светлана Манько