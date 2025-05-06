Поляки анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною: що відомо

Польські перевізники знову планують перекривати кордон з Україною та анонсували акцію протесту у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Про це повідомляє Комітет захисту транспортних перевізників та роботодавців Польщі.

"Сьогодні ми зареєстрували акцію протесту на найбільшому пункті пропуску на кордоні з Україною – Дорогуськ. Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників", - йдеться у повідомленні.

Наразі немає жодної інформації щодо дати та термінів проведення акції протесту.

Нагадаємо, з листопада 2023 року і протягом першої половини 2024 року польські фермери та перевізники періодично блокували кордон з Україною.

Серед основних вимог були дотації на добрива, компенсації акцизу на пальне, негайна виплата всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, а також заборона імпорту української продукції.

Комітет захисту транспортних перевізників та роботодавців Польщі обрав для акції протесту пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин", так як на інших заплановано ремонтні роботи.

Про роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею

З 24 квітня розпочалися ремонтні роботи в пункті пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні. Через це можливе сповільнення оформлення легкових авто та автобусів на в’їзд до Польщі.

Роботи триватимуть орієнтовно до середини липня.

З 30 квітня 2025 року на польському кордоні у пункті пропуску "Устилуг-Зосин" розпочались ремонтні роботи, які триватимуть до 5 червня. Проїзд буде частково обмежено.

Також з 8 травня до середини червня 2025 року в пункті пропуску "Корчова – Краківець" на українсько-польському кордоні триватимуть дорожні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Він відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.