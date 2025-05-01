У пункті пропуску на кордоні з Польщею обмежать рух транспорту до середини червня: причина

З 8 травня до середини червня 2025 року в пункті пропуску "Корчова – Краківець" на українсько-польському кордоні триватимуть дорожні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За інформацією польської сторони, у пункті пропуску "Корчова – Краківець" заплановано заміну асфальтного покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі та на виїзному – для пасажирського з боку Польщі.

"У зв’язку з частковим перекриттям ділянок, де проводитимуться роботи, можливе тимчасове зниження пропускної спроможності", - зауважують в ДПСУ.

У відомстві рекомендують заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, користуватися менш завантаженими пунктами пропуску: "Смільниця", "Нижанковичі", "Рава-Руська", "Грушів", «Угринів».

Про роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею

З 24 квітня розпочалися ремонтні роботи в пункті пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні. Через це можливе сповільнення оформлення легкових авто та автобусів на в’їзд до Польщі.

Роботи триватимуть орієнтовно до середини липня.

З 30 квітня 2025 року на польському кордоні у пункті пропуску "Устилуг-Зосин" розпочались ремонтні роботи, які триватимуть до 5 червня. Проїзд буде частково обмежено.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Він відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.