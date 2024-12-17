Пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" на кордоні з Польшею відкриють 20 грудня

20 грудня 2024 року запрацює автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні “Нижанковичі – Мальховичі”.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні на засіданні Кабміну затвердили відповідну Угоду між урядами України та Польщі.

Як уточнив Шмигаль, пункт пропуску буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. Пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.

"Відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже існуючі. Також це розширює можливості українського експорту", - підкреслив очільник уряду.

Зауважимо, у пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні з Польшею з 1 жовтня 2024 року припинили здійснення митних формальностей та пропуск транспортних засобів. КПП готували до повноцінного відкриття.

Будівництво КПП "Нижанковичі-Мальховичі"

Вартість будівництва переходу "Нижанковичі-Мальховичі" становить 109 млн злотих (майже $27,1 млн), усі витрати фінансує польська сторона.

На КПП українські та польські митники і прикордонники здійснюватимуть спільний контроль.

Наразі у Львівській області завершують облаштування нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" на кордоні з Польщею. Раніше повідомлялося, що він має повноцінно запрацювати до кінця 2024 року.

Пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" був відкритий 13 лютого 2023 року. Наразі він використовує лише тимчасову інфраструктуру.