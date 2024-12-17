Пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи" на границе с Польшей откроют 20 декабря

20 декабря 2024 года заработает автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи — Мальховичи".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня на заседании Кабмина утвердили соответствующее Соглашение между правительствами Украины и Польши.

Как уточнил Шмыгаль, пункт пропуска будет открыт для пассажирского и грузового транспорта. Пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

"Открытие нового пункта пропуска снизит нагрузку на уже существующие. Также это расширяет возможности украинского экспорта", — подчеркнул глава правительства.

Отметим, что в пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" на границе с Польшей с 1 октября 2024 года прекратили осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств. КПП готовили к полноценному открытию.

Строительство КПП "Нижанковичи-Мальховичи"

Стоимость строительства перехода "Нижанковичи-Мальховичи" составляет 109 млн злотых (около $27,1 млн), все расходы финансирует польская сторона.

На КПП украинские и польские таможенники и пограничники будут осуществлять общий контроль.

В настоящее время во Львовской области завершают обустройство нового пункта пропуска "Нижанковичи — Мальховичи" на границе с Польшей. Ранее сообщалось, что он должен полноценно заработать до конца 2024 года.

Пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховице" был открыт 13 февраля 2023 года. Пока он использует только временную инфраструктуру.