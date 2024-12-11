- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
На украинско-венгерской границе завершилась модернизация крупнейшего пункта пропуска
На крупнейшем пункте пропуска на границе с Венгрией "Чоп (Тиса) — Захонь" в рамках проекта USAID "Экономическая поддержка Украины" завершили работы по модернизации. Представители Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области вместе с коллегами от USAID совместно осмотрели проделанные работы в рамках "скорых решений".
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
В ходе реконструкции была произведена замена 16 модулей для таможенного и паспортного контроля на более современные.
В ходе модернизации также был обновлен участок для грузового транспорта, произведена замена асфальтного покрытия, нанесена разметка и отремонтированы пешеходные дорожки.
Пункт пропуска также оборудовали устройствами вынужденной остановки, которые в случае необходимости ограничат возможность транспортных средств уехать с его территории.
В пресс-службе агентства отметили, что модернизация способствует более комфортному и быстрому пересечению границы. На очереди – текущий ремонт объектов инфраструктуры пункта пропуска при содействии проекта USAID.
Напомним, в начале декабря на КПП "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе состоялся официальный запуск и оформление первого грузовика. Этот пункт пропуска теперь позволяет перемещение грузовиков весом до 7,5 тонн, а также пустых крупногабаритных транспортных средств без ограничений веса.
Также сообщалось, что парламент Венгрии ратифицировал изменения в Соглашение между Украиной и Венгрией о развитии пунктов пропуска, предусматривающих строительство нового КПП на украинско-венгерской границе.