Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

+0,10

EUR

43,82

--0,03

Наличный курс:

USD

41,90

41,85

EUR

44,30

44,15

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На украинско-венгерской границе завершилась модернизация крупнейшего пункта пропуска

Чоп (Тиса) — Захонь
На украинско-венгерской границе завершилась модернизация КПП "Чоп (Тиса) — Захонь". Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

На крупнейшем пункте пропуска на границе с Венгрией "Чоп (Тиса) — Захонь" в рамках проекта USAID "Экономическая поддержка Украины" завершили работы по модернизации. Представители Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области вместе с коллегами от USAID совместно осмотрели проделанные работы в рамках "скорых решений".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

В ходе реконструкции была произведена замена 16 модулей для таможенного и паспортного контроля на более современные.

В ходе модернизации также был обновлен участок для грузового транспорта, произведена замена асфальтного покрытия, нанесена разметка и отремонтированы пешеходные дорожки.

Фото 2 — На украинско-венгерской границе завершилась модернизация крупнейшего пункта пропуска
Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Пункт пропуска также оборудовали устройствами вынужденной остановки, которые в случае необходимости ограничат возможность транспортных средств уехать с его территории.

В пресс-службе агентства отметили, что модернизация способствует более комфортному и быстрому пересечению границы. На очереди – текущий ремонт объектов инфраструктуры пункта пропуска при содействии проекта USAID.

Напомним, в начале декабря на КПП "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе состоялся официальный запуск и оформление первого грузовика. Этот пункт пропуска теперь позволяет перемещение грузовиков весом до 7,5 тонн, а также пустых крупногабаритных транспортных средств без ограничений веса.

Также сообщалось, что парламент Венгрии ратифицировал изменения в Соглашение между Украиной и Венгрией о развитии пунктов пропуска, предусматривающих строительство нового КПП на украинско-венгерской границе.

Автор:
Ольга Колесниченко