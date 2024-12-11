На украинско-венгерской границе завершилась модернизация крупнейшего пункта пропуска

На крупнейшем пункте пропуска на границе с Венгрией "Чоп (Тиса) — Захонь" в рамках проекта USAID "Экономическая поддержка Украины" завершили работы по модернизации. Представители Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области вместе с коллегами от USAID совместно осмотрели проделанные работы в рамках "скорых решений".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

В ходе реконструкции была произведена замена 16 модулей для таможенного и паспортного контроля на более современные.

В ходе модернизации также был обновлен участок для грузового транспорта, произведена замена асфальтного покрытия, нанесена разметка и отремонтированы пешеходные дорожки.

Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Пункт пропуска также оборудовали устройствами вынужденной остановки, которые в случае необходимости ограничат возможность транспортных средств уехать с его территории.

В пресс-службе агентства отметили, что модернизация способствует более комфортному и быстрому пересечению границы. На очереди – текущий ремонт объектов инфраструктуры пункта пропуска при содействии проекта USAID.

Напомним, в начале декабря на КПП "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе состоялся официальный запуск и оформление первого грузовика. Этот пункт пропуска теперь позволяет перемещение грузовиков весом до 7,5 тонн, а также пустых крупногабаритных транспортных средств без ограничений веса.

Также сообщалось, что парламент Венгрии ратифицировал изменения в Соглашение между Украиной и Венгрией о развитии пунктов пропуска, предусматривающих строительство нового КПП на украинско-венгерской границе.