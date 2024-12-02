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В пункте пропуска на границе с Венгрией запустили оформление грузовиков

В пункте пропуска на границе с Венгрией запустили оформление грузовиков
Фото: Государственная таможенная служба

2 декабря на КПП "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе состоялся официальный запуск и оформление первого грузовика.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Это стало результатом реализации двустороннего соглашения между правительствами Украины и Венгрии, направленного на расширение функционала этого пункта пропуска для обслуживания грузовых транспортных средств.

Согласно соглашению, пункт пропуска "Лужанка – Берегшурань" теперь разрешает перемещение грузовиков весом до 7,5 тонн, а также пустых крупногабаритных транспортных средств без ограничений по весу.

Фото 2 — В пункте пропуска на границе с Венгрией запустили оформление грузовиков
Фото 3 — В пункте пропуска на границе с Венгрией запустили оформление грузовиков
Фото 4 — В пункте пропуска на границе с Венгрией запустили оформление грузовиков
Фото 5 — В пункте пропуска на границе с Венгрией запустили оформление грузовиков

В рамках соглашения предусмотрено:

  • Открытие нового КПП "Великая Паладь – Надьгодош", обслуживающего автомобильный и пассажирский транспорт (кроме автобусов).
  • Развитие инфраструктуры на КПП "Звонковое – Лонья", что также станет доступным для грузовых автомобилей.
  • Строительство нового моста через реку Тиса в пределах КПП "Чоп – Захонь" для увеличения пропускной способности.

О том, что граница с Венгрией возле Берегово будет открыта для грузовиков, стало известно еще 15 ноября. Напомним, что в октябре изменения к соглашению между Украиной и Венгрией о развитии пунктов пропуска, предусматривающих строительство на границе нового КПП "Великая Паладь" и реконструкцию КПП "Лужанка" для грузовых перевозок, было ратифицировано венгерским парламентом.

Автор:
Татьяна Гойденко