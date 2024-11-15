Границу с Венгрией возле Берегового откроют для грузовиков: анонсированы тендеры на реконструкцию КПП

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры объявило о начале реализации проекта реконструкции международного автомобильного пункта пропуска "Лужанка – Берегшурань" на границе Закарпатской области с Венгрией.

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Как отмечается в сообщении ведомства, его закарпатское подразделение планирует приступить к процедурам закупки работ и услуг, необходимых для реализации проекта, уже до конца ноября.

КПП между селами Астей (бывшая Лужанка) и Берегшурань имеет стратегическое значение для транспортного сообщения между двумя странами, поскольку расположен на международной магистрали М-24, являющейся частью средиземноморского транспортного коридора TEN-T. Его реконструкция призвана содействовать росту объемов торговли, улучшению безопасности, увеличению пропускной способности и комфорта на границе.

Проект осуществляется в рамках программы "Механизм Соединения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF) и имеет общий бюджет 11,6 миллиона евро. Половина этой суммы предоставляется Европейским союзом в виде гранта, а другая половина – кредит от Европейского инвестиционного банка.

На пункте пропуска планируется реконструкция подъездной дороги и обустройство пешеходной зоны, дополнительные инспекционные посты для разных видов транспорта, а также две системы взвешивания в движении (WIM) для грузовиков – на въезде и выезде. Комплекс работ продлится до конца 2026 года.

Напомним, что в октябре изменения в соглашение между Украиной и Венгрией о развитии пунктов пропуска, предусматривающих строительство на границе нового КПП "Великая Паладь" и реконструкцию КПП "Лужанка" для грузовых перевозок, была ратифицирована венгерским парламентом.