Кордон з Угорщиною біля Берегового відкриють для вантажівок: анонсовано тендери на реконструкцію КПП

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури оголосило про початок реалізації проєкту реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску "Лужанка - Берегшурань" на кордоні Закарпатської області з Угорщиною.

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Як зазначається в повідомленні відомства, його закарпатський підрозділ планує розпочати процедури закупівлі робіт та послуг, необхідних для реаізації проєкту, вже до кінця листопада.

КПП між селами Астей (колишня Лужанка) та Берегшурань має стратегічне значення для транспортного сполучення між двома країнами, оскільки розташований на міжнародній магістралі М-24, що є частиною середземноморського транспортного коридору TEN-T. Його реконструкція покликана посприяти зростанню обсягів торгівлі, покращенню безпеки, збільшенню пропускної здатності та комфорту на кордоні.

Проєкт здійснюється в рамках програми "Механізм Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF) та має загальний бюджет 11,6 мільйона євро. Половина цієї суми надається Європейським союзом у вигляді гранту, а інша половина – як кредит від Європейського інвестиційного банку.

На пункті пропуску планується реконструкція під’їзної дороги і влаштування пішохідної зони, додаткові інспекційні пости для різних видів транспорту, а також дві системи зважування в русі (WIM) для вантажівок – на в'їзді та виїзді. Комплекс робіт триватиме до кінця 2026 року.

Нагадаємо, що в жовтні зміни до угоди між Україною та Угорщиною щодо розбудови пунктів пропуску, які передбачають будівництво на кордоні нового КПП "Велика Паладь" та реконструкцію КПП "Лужанка" для вантажних перевезень, було ратифіковано угорським парламентом.