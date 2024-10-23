Парламент Угорщини підтримав будівництво ще одного КПП на кордоні з Україною

Парламент Угорщини ратифікував зміни до Угоди між Україною та Угорщиною щодо розбудови пунктів пропуску, які передбачають будівництво нового КПП на українcько-угорському кордоні та реконструкцію КПП "Лужанка" для вантажних перевезень.

Про це повідомив т.в.о. начальника Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

За його словами, відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті законодавчого органу Угорщини.

Зокрема, у документі йдеться про початок будівництва і запуск автомобільного КПП "Велика Паладь – Нодьгодош", а також реконструкцію КПП "Лужанка – Берегшурань". Тут після завершення робіт пропускатимуть порожні вантажівки, що дозволить розвантажити пункт пропуску "Чоп – Захонь".

Як повідомив Білецький, наразі триває процес оприлюднення документа, який набуде чинності через 30 днів з дня публікації.

"Майже три роки наполегливої праці, комунікації із сусідами і перемовинами на найвищому рівні – і от маємо результат! Це вагоме досягнення, яке матиме позитивні наслідки не тільки для Закарпаття, а й для країни загалом", - наголосив очільник Закарпатської ОВА.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час зустрічі зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Будапешт готовий розвивати прикордонну інфраструктуру, а новий прикордонний перехід на кордоні Угорщини й України можуть відкрити цього року.

Уряд України затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту. Окрім цього, згідно з угодою, розширюється рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", зокрема для пасажирських та вантажних перевезень, а також порожніх вантажівок.