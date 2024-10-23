Парламент Венгрии поддержал строительство еще одного КПП на границе с Украиной

Парламент Венгрии ратифицировал изменения в Соглашение между Украиной и Венгрией о развитии пунктов пропуска, предусматривающих строительство нового КПП на украинско-венгерской границе и реконструкцию КПП "Лужанка" для грузовых перевозок.

Об этом сообщил и.о. начальника Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.

По его словам, ответная информация появилась на официальном сайте законодательного органа Венгрии.

В частности, в документе говорится о начале строительства и запуске автомобильного КПП "Великая Паладь – Нодьгодош", а также реконструкции КПП "Лужанка – Берегшурань". Здесь по завершении работ будут пропускать пустые грузовики, что позволит разгрузить пункт пропуска "Чоп – Захонь".

Как сообщил Билецкий, сейчас идет процесс обнародования документа, который вступит в силу через 30 дней со дня публикации.

"Почти три года упорного труда, коммуникации с соседями и переговорами на самом высоком уровне – и вот имеем результат! Это значимое достижение, которое будет иметь положительные последствия не только для Закарпатья, но и для страны в целом", — подчеркнул глава Закарпатской ОВА.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Будапешт готов развивать пограничную инфраструктуру, а новый пограничный переход на границе Венгрии и Украины может открыть в этом году.

Правительство Украины утвердило соглашение с Венгрией, которое позволит открыть новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" для легкового транспорта. Кроме этого, согласно соглашению, расширяется движение транспорта в пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань", в том числе пассажирских и грузовых перевозок, а также пустых грузовиков.