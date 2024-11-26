В Украине построят шесть новых пунктов пропуска и реконструируют существующие

Украина планирует увеличить пропускную способность на западной границе. Это предусмотрено проектом Стратегии по развитию приграничной инфраструктуры с Европейским Союзом и Молдовой до 2030 года.

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Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Он пояснил, что из-за войны нагрузки на пункты пропуска возросли в разы, поэтому нужно адаптировать границу к имеющимся потребностям. Для этого и требовались Стратегия и Операционный план.

По словам замминистра, презентованный проект Стратегии по развитию пограничной инфраструктуры с Европейским Союзом и Молдовой до 2030 года – это ключевой документ, позволяющий подойти к вопросу развития границы на основе потребностей грузового и пассажирского потоков и с учетом приоритетов.

Кроме того, это один из индикаторов Ukraine Facility Plan. Срок его выполнения – декабрь этого года.

"Соглашения от Еврокомиссии мы уже получили. Для этого провели несколько раундов встреч и переговоров, где анализировали каждый комментарий и искали оптимальные решения. Кроме Еврокомиссии также работали с местными властями. С каждой ОВА провели отдельные встречи, где согласовали приоритеты и совместные планы по развитию". границы", — рассказал Деркач.

Что прописано в Стратегии

Как сообщил Деркач, документ сосредотачивается на нескольких ключевых целях.

В первую очередь на увеличении пропускной способности пограничной инфраструктуры.

Так, Стратегия включает реконструкцию шести пунктов пропуска с Польшей, трех со Словакией и Венгрией, пяти с Румынией, и одиннадцати с Молдовой.

Кроме того, запланировано строительство новых пунктов пропуска, в частности "Белая Церковь — Сигету-Мармацией", "У Криница — Климоуци", "Русская — Ульма" и "Шепот — Изворале" с Румынией, "Великая Паладь — Надьгодош", "Дыйда — Берегдароц с Венгрией.

Среди целей также введение совместного контроля с соседними государствами, уменьшение времени ожидания в очереди и создание сети сервисных зон.

Для реализации всех целей определены четкие задачи и результаты, которых хотим достичь. сроки выполнения мероприятий по строительству и строительству", — подчеркнул Деркач.

Украина открывает новые пункты пропуска на границе со странами ЕС и модернизирует существующую инфраструктуру

Правительство Украины утвердило соглашение с Венгрией, которое позволит открыть новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" для легкового транспорта. Кроме этого, согласно соглашению, расширяется движение транспорта в пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань", в том числе пассажирских и грузовых перевозок, а также пустых грузовиков.

Также правительство выделило дополнительно 222 миллиона гривен на строительство пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизацию соответствующих пунктов пропуска, в частности для закупки мобильных сканеров.

В рамках сотрудничества Мининфраструктуры USAID продолжаются работы по модернизации наиболее приоритетных пунктов пропуска на западной границе.

Также напомним, что в Закарпатье между селом Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигета Мармация откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе.

Заметим, что на пункте пропуска "Ужгород — Вишне-Немецкое" на границе со Словакией уже стартовали подготовительные работы к строительству нового пассажирского терминала. Уже установлены модульные здания для работников таможенной и пограничной служб, обновлены санитарные помещения и дорожное покрытие.