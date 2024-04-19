В Украине модернизировали пункты пропуска на западной границе (ФОТО)

В рамках сотрудничества Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины с проектом USAID "Экономическая поддержка Украины" продолжаются работы по модернизации наиболее приоритетных пунктов пропуска на западной границе.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

В частности, уже завершена замена и подключение 33 модульных сооружений на четырех пунктах пропуска. Речь идет о помещениях, которые используют работники Государственной таможенной и пограничной служб для своей работы.

Кроме того, на пунктах пропуска в Волынской области установлено 10 модульных сооружений.

Также соответственно 10 и 11 модульных сооружений установлены на двух пунктах пропуска в Закарпатской области на границе со Словакией и Венгрией.

В Черновицкой области установлены два санитарных модуля. Также подведено электроснабжение и обеспечено установку других инженерных коммуникаций ко всем модулям.

"Каждый модуль полностью меблирован, оборудован системами отопления, вентиляции и кондиционирования, а также подключен к инженерным коммуникациям – электричеству, воде и сети интернет", - отмечают в Мининфраструктуры.

В ведомстве добавляют, что на четырех пунктах пересечения границы начат ремонт поврежденного дорожного покрытия, ливневой канализации и навесов на пунктах пересечения границы, окрашивание рельсовых ограждений и металлических ограждений, замену полос движения, разметки и дорожных знаков, замену систем освещения с целью повышения уровня безопасности и защиты.

"На этих пунктах, как и нескольких других, также были установлены разнообразные малогабаритные объекты, такие как дорожные заграждения, мусорные баки для вторичной переработки и однотонные товарные весы", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на шести приоритетных пунктах пропуска было установлено 12 мобильных динамических автомобильных весов. Их можно легко перемещать в места, где они наиболее нужны, минимизируя необходимость перенаправления грузовиков в стационарные взвешивающие пункты.

Как сообщают в Мининфраструктуры, запланировано, что до конца мая 2024 г. Проект USAID завершит модернизацию систем освещения на 17 автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска.

Также для нужд "Укрзализныци" Проект USAID закупил более 100 единиц компьютерного оборудования, включающих многофункциональные устройства, принтеры, ноутбуки, компьютеры, ноутбуки и источники бесперебойного питания, а также четыре дизель-генератора мощностью 50 кВ на четырех железнодорожных КПП, расположены в Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях. Это обеспечит непрерывность ежедневных операций при отключении электроэнергии.

Напомним, в Закарпатье между селом Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигету Мармацией откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе.

Украина и Румыния работают над открытием пункта пропуска для грузовых автомобилей на общей границе. Речь идет о КПП "Белая Криница – Климауц"