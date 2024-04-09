На украинско-румынской границе завершилось строительство крупнейшего в Европе терминала для перевалки сельхозпродукции

Grampet Group, являющийся лидером частных железнодорожных грузовых перевозок в Румынии, объявил о завершении и начале испытаний крупнейшего в Европе терминала по перевалке сельскохозяйственной продукции, инвестиции в который составили 10 миллионов евро.

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Об этом сообщает Forbes Romania.

Новый комплекс, расположенный в Дорнеште (уезд Сучава) на границе с Украиной, предназначен для перевалки сельскохозяйственной продукции и знаменует собой новый раздел в усилиях Grampet Group по модернизации и оптимизации железнодорожной инфраструктуры в регионе и поддержки восстановления Украины.

"Румыния играет важную роль в функционировании коридоров солидарности, созданных странами-членами ЕС для облегчения транспортировки товаров, поступающих из Украины. После начала войны железнодорожные операторы, входящие в Grampet Group, внесли существенный вклад в нормализацию перевозок и возобновление работы основных коридоров Север-Юг, обеспечив перевозку более 1,5 млн. тонн грузов из Украины", - заявил президент Grampet Group Груя Стойко.

Новый комплекс в Дорнеште имеет максимальную проектную мощность 3 млн тонн зерна в год и позволит перевозить 240 тыс. тонн зерновых и сельскохозяйственной продукции ежемесячно, став таким образом стратегическим пунктом в оптимизации грузопотока в порт Констанца.

Также комплекс оборудован станцией погрузки вагонов (длиной 128 м) и станцией разгрузки (длиной 120 м), которые позволяют осуществлять одновременную погрузку/выгрузку 8 вагонов. Мощности аналогичны терминалам в морских и речных портах, что позволяет транспортировать продукцию без потери качества и полной мощности, то есть 500 тонн в час.

Согласно сообщению, крупнейший в Европе терминал по перевалке сельскохозяйственной продукции будет открыт сразу после окончания тестового периода.

Напомним, что на реке Тиса в Закарпатье хотят построить порт с мультимодальным терминалом. Благодаря этому можно будет организовать международные перевозки Тисой с выходом в более крупные судоходные реки.

Добавим, что в течение 2023 года "Укрзализныця" увеличила объем контейнерных перевозок на 12% до 102 тыс. контейнеров, а объем перевозок в двадцатифутовом эквиваленте вышел на уровень 2022 года. Кроме того, в сентябре 2024 года "Укрзализныця" планирует презентовать 18 новых контейнерных маршрутов, которые будут касаться перевозок из Украины в направлении Европы.

Также сообщалось, что после запуска трех новых пассажирских рейсов в Словакию появились проблемы с перевозкой грузов через пункт пропуска "Чоп - Чиерна над Тисоу" из-за того, что за час до и час после прибытия пассажирского поезда на станции не выполняют никаких операций с грузовыми поездами.

Фото: ua.depositphotos.com