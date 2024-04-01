"Укрзализныця" установила очередной рекорд: в марте перевезено 16 млн тонн грузов

АО "Укрзализныця" третий месяц демонстрирует рост грузоперевозок. В марте 2024 года по железной дороге перевезено во всех видах сообщения рекордные с начала полномасштабного вторжения 16 млн тонн грузов.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что по сравнению с мартом 2023 года в марте 2024 года — во всех видах сообщения "Укрзализныця" перевезла на треть больше грузов — 16 млн тонн. Это и на 10% больше рекордных показателей февраля 2024 года, когда объем перевозок достиг 14,5 млн тонн.

Рост грузовых перевозок "Укрзализныця" демонстрирует третий месяц подряд. А мартовский результат – лучший от начала полномасштабного вторжения.

Среди приоритетов УЗ — увеличение объемов перевозок в направлении морских портов для максимальной загрузки украинского морского коридора.

Так, через припортовые станции было перевезено 5,3 млн. тонн грузов, из них - 2,7 млн. тонн зерновых. Из-за западных пограничных переходов — 3,4 млн тонн, включая 484 тысячи тонн зерновых.

На экспорт в марте 2024 года по железной дороге было перевезено 8 млн. тонн грузов, из них 3,2 млн. тонн — зерновые. Всего на экспорт перевезено 51% всех грузов. Объем экспорта увеличился по сравнению с мартом 2023 более чем на половину.

Во внутреннем сообщении было перевезено 7 млн тонн, что на 11% больше марта 2023 года. Импортные перевозки выросли на 65% к марту 2023 г. и составили 808,3 тыс. тонн.

"В настоящее время треть всех железнодорожных грузов переваливается именно через припортовые станции, что обеспечивает более 60% загрузки морских портов. В основном это грузы, следующие на экспорт, в частности украинское зерно. В марте мы выполнили фактически все заявки грузоотправителей и продолжаем улучшать эксплуатационные показатели, которые и являются залогом положительных результатов работы", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Добавим, общий объем грузоперевозок по железной дороге в феврале составил 14,55 млн тонн, что на 420 тыс. тонн больше, чем в январе.

В феврале железная и марганцевая руда возглавили рейтинг экспортируемых железной дорогой товаров. Зерновые товары заняли второе место, а черные металлы – третье.

Также в течение прошлого года " Укрзализныця" увеличила объем контейнерных перевозок на 12% до 102 тыс. контейнеров, а объем перевозок в двадцатифутовом эквиваленте вышел на уровень 2022 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com