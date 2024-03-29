Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

За семь месяцев Украинским морским коридором экспортировано 33,8 млн. тонн грузов, что уже больше, чем за год работы Зерновой инициативы, в которой принимали участие ООН, Россия и Турция.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он напомнил, что Украина открыли коридор в августе 2023 года после того, как Россия окончательно вышла по Зерновой инициативы и начала системные атаки на портовую инфраструктуру и агромощности.

"Сегодня по Украинскому коридору прошло 1140 судов, которые экспортировали 33,8 миллионов тонн грузов в 40 стран мира. Из них 23,1 миллиона тонн – продукция украинских аграриев", - подчеркнул Кубраков.

По его словам, сейчас подхода к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 150 судов, которые должны экспортировать почти 5 млн тонн грузов.

"Можем говорить, что мы вышли почти на довоенные объемы экспорта из портов Большой Одессы, а также ввели более эффективный логистический путь без участия государства-агрессора, продолжая быть гарантом продовольственной безопасности мира. Это еще одна общая победа государства, ВСУ и всей морской инфраструктурной отрасли". ", - подытожил министр.

Украина планирует увеличить объемы экспорта морским коридором на четверть

За шесть месяцев работы временного морского коридора Украина отгрузила на экспорт более 22 млн тонн грузов. С августа им воспользовались более 700 судов.

"Модернизация как самих портов, так и сопутствующей инфраструктуры - сети автомобильных дорог и железной дороги - при надлежащей составляющей безопасности позволит увеличить объемы по меньшей мере на четверть", - заявлял Кубраков.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, которые были до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно .