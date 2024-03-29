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Транспорт
Дата публикации

Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

корабль
Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

За семь месяцев Украинским морским коридором экспортировано 33,8 млн. тонн грузов, что уже больше, чем за год работы Зерновой инициативы, в которой принимали участие ООН, Россия и Турция.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он напомнил, что Украина открыли коридор в августе 2023 года после того, как Россия окончательно вышла по Зерновой инициативы и начала системные атаки на портовую инфраструктуру и агромощности.

"Сегодня по Украинскому коридору прошло 1140 судов, которые экспортировали 33,8 миллионов тонн грузов в 40 стран мира. Из них 23,1 миллиона тонн – продукция украинских аграриев", - подчеркнул Кубраков.

По его словам, сейчас подхода к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 150 судов, которые должны экспортировать почти 5 млн тонн грузов.

"Можем говорить, что мы вышли почти на довоенные объемы экспорта из портов Большой Одессы, а также ввели более эффективный логистический путь без участия государства-агрессора, продолжая быть гарантом продовольственной безопасности мира. Это еще одна общая победа государства, ВСУ и всей морской инфраструктурной отрасли". ", - подытожил министр.

Фото 2 — Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

Украина планирует увеличить объемы экспорта морским коридором на четверть

За шесть месяцев работы временного морского коридора Украина отгрузила на экспорт более 22 млн тонн грузов. С августа им воспользовались более 700 судов.

"Модернизация как самих портов, так и сопутствующей инфраструктуры - сети автомобильных дорог и железной дороги - при надлежащей составляющей безопасности позволит увеличить объемы по меньшей мере на четверть", - заявлял Кубраков.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, которые были до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно .

Автор:
Светлана Манько