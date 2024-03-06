Не только морем: с начала года через Дунайские порты экспортировано 3,7 млн тонн грузов

С начала 2024 года через Дунайские порты экспортировано 3,7 млн. тонн грузов, из них 2,5 млн. тонн – зерновые культуры и подсолнечное масло.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, несмотря на рекордные объемы украинского коридора, Дунайские порты имеют потенциал для роста.

"Украинское Дунайское Пароходство предлагает доставку контейнеров в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и румынского порта Констанца в обход границы с Польшей", - подчеркнул Кубраков.

Напомним, из-за протестов польских фермеров на границе Украина нарастила экспорт временным морским коридором. В феврале было экспортировано рекордные 8 млн. тонн грузов.

УДП запускает контейнерные караваны Дунаем

Украинское Дунайское пароходство предложило перенаправить грузы, перевозимые в страны Евросоюза грузовиками, на речной транспорт.

УДП начало подготовку к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай.

Государственное предприятие разработало три линии для баржевых караванов.

Украина – Галац. Наиболее быстрый маршрут для опрокидывания груза через западную границу в страны ЕС. Учитывая большое расстояние, речной караван может совершать 5-7 рейсов в Галац в месяц. Итак, срок доставки контейнеров составляет всего несколько дней.

Наиболее быстрый маршрут для опрокидывания груза через западную границу в страны ЕС. Учитывая большое расстояние, речной караван может совершать 5-7 рейсов в Галац в месяц. Итак, срок доставки контейнеров составляет всего несколько дней. Украина – Регенсбург. Маршрут позволяет доставить груз в Германию, в ближайшую точку к основному рынку потребления украинского экспорта. Или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Но продолжительность рейса дольше, чем в случае доставки в Галац.

Маршрут позволяет доставить груз в Германию, в ближайшую точку к основному рынку потребления украинского экспорта. Или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Но продолжительность рейса дольше, чем в случае доставки в Галац. Украина – Констанца. Доставка груза в один из самых больших европейских морских портов, с возможностью дальнейшего экспорта в любую точку мира.

Кроме перевозки компания обеспечивает хранение и перевалку в портах, организацию перевалки в портах выгрузки.

в 2023 году УДП была реализована масштабная ремонтная программа – в эксплуатации компании сейчас 25 единиц самоходного флота (20 в резерве) и более 200 барж.