"Мы выполнили все": Мининфраструктуры удивлено планами польских перевозчиков возобновить протесты на границе

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры убеждено, что выполнило все договоренности по предупреждению блокады со стороны польских перевозчиков и удивлено планами возобновить протесты на украинско-польской границе.

Об этом сообщила пресс-служба Минвосстановления.

Там отмечают, что ведомство не прекращает диалог с Министерством инфраструктуры Польши по вопросам блокирования границы, в частности, польскими перевозчиками.

Очередной разговор состоялся по инициативе украинской стороны между заместителем министра Сергеем Деркачем и Павелом Ганцажем, заместителем министра инфраструктуры Польши.

"Получаем сигналы о якобы присоединении к блокаде польских фермеров также и перевозчиков. Последние приостановили свой протест после договоренностей с Министерством инфраструктуры Польши. Часть из этих договоренностей составляли пункты, на которые согласилось Минвосстановление. Мы сдержали свое слово и выполнили все, что обещали", - подчеркнул Деркач.

Он отметил, что его польский коллега заверил, что делают все от них зависящее, чтобы перевозчики не возобновили свой протест.

"Вопрос, который до сих пор не решен - зона ответственности Министерства инфраструктуры Польши", - подчеркнул Деркач.

Он также сообщил польской стороне о зафиксированных случаях, когда отдельные грузовики проезжают в Украину, минуя блокаду, то есть без очередей. Украина фиксирует такие случаи и ожидает их официальную реакцию.

Во время разговора замминистра отдельно остановился на том, что вопрос продления "транспортного безвиза" для Украины важен и срочен.

Поэтому Министерство восстановления обратилось в Еврокомиссию с просьбой ускорить процесс подготовки к продлению Соглашения о либерализации, провести соответствующие встречи и переговоры.

"В то же время, даже при условии невозвращения перевозчиков на границу, ситуация остается сложной из-за блокады со стороны фермеров и уже вышла за все пределы цивилизованного протеста. Сейчас с польской стороны границы заблокированы остаются более 2 тысяч грузовиков", - подытожил Деркач.

Напомним, с 1 марта польские перевозчики планируют присоединиться к протестам фермеров и хотят снова блокировать КПП в Гребенном, Дорогуске, Корчевой и в Медице на границе с Украиной.

Власти Польши игнорируют переговоры с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в ближайшее время не будет встречи лидеров Польши и Украины, о чем просил президент Владимир Зеленский. 28 марта в Варшаве состоится встреча представителей правительств двух стран.

Туск подчеркнул, что польское государство обязано защищать интересы польских фермеров и сельхозпроизводителей. В то же время, он напомнил, что Польша с первых дней войны и даже раньше была на стороне Украины и поддерживает Украину всеми доступными средствами.

Также 23 февраля представители польского правительства проигнорировали встречу с украинскими коллегами. Премьер-министр Шмигаль сообщил, что встреча с польскими членами правительства на границе не состоялась.

В настоящее время Украина представила "План взаимопонимания" с целью разблокирования украинско-польской границы, состоящей из пяти шагов.