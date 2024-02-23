Украина разработала и предлагает Польше план деблокады границы: состоит из 5 шагов

"План взаимопонимания", разработанный Украиной для разблокирования украинско-польской границы, состоит из пяти шагов.

О разработке плана сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Итак, 5 шагов "Плана взаимопонимания" заключаются в следующем:

Шаг №1. Украина соглашается на ограничения, предложенные Еврокомиссией по украинскому аграрному экспорту. Это автоматические защитные меры, представленные в рамках решения Еврокомиссии с предложением продолжить беспошлинную торговлю ЕС и Украины. Речь идет, в частности, об ограничениях на мясо птицы, яйца, сахар.

Украина соглашается с предложением экспортировать в ЕС эти товары без квот и пошлин в объемах не больше, чем в среднем в 2022 и 2023 годах. Если экспортировать больше, возвращаются ограничения.

Украина готова продолжать механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса. То есть без разрешения Польши эти четыре группы товаров не попадут на польский рынок.

Шаг №2. Украина направляет обращение в Еврокомиссию с предложением провести безотлагательный скрининг, то есть анализ кластеров 4 и 5, в которые входит аграрная политика и транспорт.

Это нужно для того, чтобы раз и навсегда снять манипуляции качества украинской аграрной продукции, а также относительно того, соответствует ли поддержка украинских аграриев стандартам Всемирной торговой организации.

В то же время, принципиальная позиция Украины — это полная либерализация торговли с ЕС. Это продолжение "экономического безвиза". Вопросы торговли Украины и ЕС будут решаться именно с ЕС, а не на уровне отдельных стран.

Шаг №3. Украина предлагает польскому правительству принять совместное обращение в Еврокомиссию с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС.

За 11 месяцев 2023 года Россия продала в Европу агропродукции и продовольствия на €2,5 млрд. 5,1 млн тонн продовольствия. За весь 2022 год – 4,9 млн тонн. Российский экспорт продовольствия в ЕС растет во время войны! Это нужно остановить! Украина и Польша точно могут заменить эту продукцию.

Украина также обращается в Еврокомиссию еще с двумя предложениями:

Рассмотреть дополнительные ограничения и усиленный мониторинг аграрного импорта третьих стран в ЕС, как это происходит сейчас с Украиной.

Запуск совместного контроля на границе Украины и ЕС. Также предлагается расширить пилотный проект обмена таможенной информацией.

Шаг №4. Предлагается создать "Трехсторонний штаб: Украина, Польша, Европейская комиссия" под сопредседательством аграрных министров Украины, Польши и представителя Еврокомиссии. К работе этого штаба также привлечь украинские и польские аграрные ассоциации. Необходимо работать круглосуточно, чтобы оперативно разрешать все недоразумения.

Шаг №5. Блокада границы со стороны Польши уже давно вышла за пределы блокады зерна. Сегодня эта блокада угрожает национальной безопасности Украины.

Украина благодарна польскому правительству за четкую позицию по пропуску через границу боеприпасов, военного оборудования, гуманитарной помощи, медицинских средств. Такой подход должен быть распространен на критически необходимое Украине топливо.

Украина также приветствует инициативу премьер-министра Дональда Туска внести в список объектов критической инфраструктуры пограничные пункты пропуска с Украиной и соответствующие участки железной дороги. Со своей стороны, украинское правительство также приняло соответствующие решения о признании пограничных пунктов пропуска с нашими западными соседями критической инфраструктурой.

Вместе с этим Украина рассчитывает, что совместный трехсторонний штаб найдет решение о беспрепятственном пропуске других групп товаров. Ведь сегодня на границе с обеих сторон находятся более 9 тысяч грузовиков.

Трехсторонний штаб должен работать круглосуточно, и вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта — даты, когда должно было состояться совместное заседание правительств Украины и Польши. В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры по пунктам пропуска.

Встреча с представителями польского правительства на границе 23 февраля так и не состоялась

Премьер-министр Шмигаль сообщил, что встреча с польскими членами правительства на границе сегодня не состоялась.

"Президент Украины предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равные партнеры и союзники. Но, к сожалению, такая встреча с польскими членами правительства сегодня не состоялась", - написал Шмигаль.

Сообщается, что украинскую сторону представляли вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр АПК Николай Сольский, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис, заместитель министра экономики Тарас Качка, заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач, глава Государственной пограничной службы, генерал Сергей Дейнеко, руководитель Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Польше и Европейской комиссии с предложением встречи на украинско-польской границе из-за блокирования польскими фермерами пунктов пропуска. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что встречи лидеров Польши и Украины в ближайшее время не будет, а 28 марта в Варшаве состоится встреча представителей правительств двух стран.

Возобновление акций протеста на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". В планах протестующих – препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП протестующие планировали пропускать по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля польские фермеры ужесточили протесты на границе с Украиной. Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях. Украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

23 февраля на польской границе снова испортили украинскую агропродукцию - на железнодорожном пункте пропуска Дорогуск неизвестные открыли люки двух зерновозов и высыпали семена рапса, направлявшиеся в немецкий Гамбург, транзитом через территорию Польши.

Также из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с поставкой гуманитарной помощи.