Украинский бизнес просит Польшу и ЕК запретить забастовки на важнейших пограничных переходах

20 февраля польские фермеры усилили блокаду на границе с Украиной, поэтому Европейская бизнес ассоциация просит Еврокомиссию и правительство Польши помочь урегулировать ситуацию. Одним из вариантов решения проблемы в ЕБА видят решение, запретившее проведение забастовок на пограничных переходах, которые являются объектами критической инфраструктуры.

Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ЕБА.

Еще одним вариантом, по мнению ЕБА, является любое другое решение, которое будет направлять такие проблемные вопросы в цивилизованное русло, чтобы они решались с помощью диалога, а также принимать определенные меры к лицам, совершающим преступные действия.

Представители украинского бизнеса призывают европейские институции создать предохранитель на уровне ЕС, который сделал бы невозможным блокирование границы и перекрытие критически важных магистральных путей. В противном случае такие действия будут продолжаться, поскольку пока нет признаков того, что ситуация будет урегулирована в ближайшее время.

"В то же время, любое выражение позиций должно носить цивилизованный и демократический характер. Поэтому, собственно, сообщество, как и вообще Украинская сторона, всегда предлагали садиться за стол переговоров и начать диалог на предмет требований сторон и каким образом их можно удовлетворить", - говорится. в сообщении ЕБА.

Украина не способна выполнить все требования

В ЕБА отмечают, что не все требования предъявляемых перед Украиной протестующих находятся в ее компетенции, а для урегулирования других – необходимо начать диалог и достичь взаимопонимания через переговоры.

"Неважно, к какой стороне адресованы требования - они не должны быть представлены в таком виде как это сейчас. Поскольку, в частности, высыпание зерна на колею, является очевидным нарушением правопорядка, что требует надлежащей реакции правоохранительных органов и влечет ответственность", - отметили бизнес ассоциации.

Представители бизнеса отмечают, что каждый раз протестующие выдвигают новые и непонятные требования, на этот раз вообще не относящиеся к Украине. В частности, они требуют ослабить или совсем отменить экологические требования (при том, что в Европе вводятся дополнительные экологические требования к выращиванию/переработке и содержанию животных) и вернуть дотации польским фермерам. Понятно, что Украина в принципе не способна это выполнить.

Из-за блокады границы прогнозируется рост цен

Блокада на границе с Польшей заставляет операторов искать альтернативные маршруты поставок, что увеличивает стоимость каждого рейса на 600–1000 евро. Это приведет к росту цен на целый ряд товаров для конечных потребителей. При этом ситуация приобретает критический масштаб, ведь общее время ожидания пересечения границы в некоторых случаях достигает месяца.

Также отечественные производители сталкиваются с отсутствием необходимых компонентов, оборудования или упаковки, поступающих из-за границы. Это может привести к дефициту определенных категорий товаров на украинском рынке, учитывая важность этих импортных элементов.

Кроме этого, из-за необходимости объезжать польский участок границы при импорте сжиженного газа в Украину прогнозируют удорожание этого горючего до 3 грн/л. В то же время дефицит автогаза не ожидается.

Также из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с поставкой гуманитарной помощи.