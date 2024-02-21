Последствия польских протестов: в Украине может подорожать автогаз

Из-за необходимости при импорте объезжать польский участок границы при импорте сжиженного газа, подорожание этого топлива может составить до 3 грн/л. В то же время дефицит автогаза не ожидается.

Об этом заявил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн, пишет "Укринформ".

"По сжиженному газу ожидаем подорожание. Но если осенью подорожание было из-за дефицита, потому что 30% импорта было заблокировано, то сейчас дефицита не будет. Но Польша остается крупным поставщиком автогаза", - заметил Куюн.

По его словам, по техническим причинам поставщикам автогаза переориентироваться на железную дорогу тяжело и они должны объезжать польскую границу через Словакию или Румынию.

"Этот круг будет стоить нам до примерно 3 грн на литр. Мы видим, что уже повышаются цены как на розничном рынке, так и на оптовом", - подчеркивает эксперт.

Он не прогнозирует негативного влияния на рынок бензина и дизельного горючего из-за блокады польской границы.

"Что касается железной дороги, пока признаков блокировки перевозок нефтепродуктов не видим. Поставщики, в том числе Orlen, планируют отгрузку", - сообщил Куюн.

В то же время, участники рынка следят за развитием событий, ведь в случае если польские протестующие начнут блокировать железнодорожные перевозки, последствия для Украины будут ощутимыми.

Отметим, цены на сжиженный газ для автомобилей в период с 19 по 20 февраля выросли в среднем на 11 копеек, достигнув отметки 26,88 грн за литр.

Автогаз будет расти в цене из-за забастовок поляков

Забастовка польских аграриев остановила падение цен на автогаз в оптовом сегменте и розницу, однако эксперты и участники рынка считают, что дефицита этого вида горючего ожидать не стоит.

"Физически горючего пока достаточно. Ажиотаж цен поддерживает сообщение о состоянии на границе. Однако если забастовка закончится через неделю, то ситуация стабилизируется. Стелла на АЗС по моему мнению будет оставаться низкой из-за очень слабого спроса", - считает Станислав Батраченко, совладелец группы “ Надежда” (Сеть АГЗС BVS)

Блокировка всех пограничных переходов с Польшей приведет к удорожанию этого вида топлива и у альтернативных поставщиков, в том числе румынских трейдеров. Это может отразиться и на ценах на АЗС.

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