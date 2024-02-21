Наслідки польських протестів: в Україні може здорожчати автогаз

Через необхідність при імпорті об'їжджати польську ділянку кордону при імпорті скрапленого газу, здорожчання цього пального може становити до 3 грн/л. Водночас, дефіциту автогазу не очікується.

Про це заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, пише "Укрінформ".

"По скрапленому газу очікуємо здорожчання. Але, якщо восени здорожчання було через дефіцит, бо 30% імпорту було заблоковано, то зараз дефіциту не буде. Але Польща залишається великим постачальником автогазу", - зауважив Куюн.

За його словами, через технічні причини постачальникам автогазу переорієнтуватися на залізницю тяжко й вони мусять об'їжджати польський кордон через Словаччину чи Румунію.

"Це коло буде коштувати нам до приблизно 3 грн на літр. Ми бачимо, що вже підвищуються ціни як у роздрібному ринку, так і в оптовому", - підкреслює експерт.

Він не прогнозує негативного впливу на ринок бензину та дизельного пального через блокаду польського кордону.

"Що стосується залізниці, поки що ознак блокування перевезень нафтопродуктів не бачимо. Постачальники, в тому числі Orlen, планують відвантаження", - повідомив Куюн.

Водночас, учасники ринку слідкують за розвитком подій, адже у випадку, якщо польські протестувальники почнуть блокувати залізничні перевезення, наслідки для України будуть відчутними.

Зауважимо, ціни на зріджений газ для автомобілів у період з 19 по 20 лютого зросли в середньому на 11 копійок, досягнувши позначки 26,88 грн за літр.

Автогаз зростатиме в ціні через страйки поляків

Страйк польских аграріїв зупинив падіння цін на автогаз в гуртовому сегменті та в роздріб, проте експерти та учасники ринку вважають що дефіциту цього виду пального очікувати не варто.

"Фізично пального поки достатньо. Ажіотаж цін підтримує повідомлення про стан на кордоні. Проте якщо страйк закінчиться через тиждень, то ситуація стабілізується. Стела на АЗС на мою думку буде залишатися низькою через дуже слабкий попит", - вважає Станіслав Батраченко, співвласник групи “Надежда” (Мережа АГЗС BVS)

Блокування усіх прикордонних переходів з Польщею призведе до здорожчання цього виду палива і в альтернативних постачальників, зокрема румунських трейдерів. Це може відобразиться і на цінах на АЗС.

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