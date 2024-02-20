В Україні дорожчає автогаз

Ціни на зріджений газ для автомобілів у період з 19 по 20 лютого зросли в середньому на 11 копійок, досягнувши позначки 26,88 грн за літр.

Про це повідомила консалтингова група "А-95", пише Еnkorr.

Згідно з повідомленням, на АЗС державної мережі "Укрнафта" ціна на автогаз зросла на 50 копійок і становить 26,40 грн за літр.

Таке ж підвищення ціни спостерігалося і в мережі "Авантаж", де вартість автогазу тепер 25,45 грн за літр, що є найнижчою ціною серед роздрібних мереж. За інформацією Еnkorr, "Авантаж" виступає як дисконтна мережа та є основним імпортером газу з сумнівними джерелами походження з Польщі та Балтійських країн.

Мережі BVS та "Автотранс" також збільшили ціни на автогаз: на 50 і 40 копійок відповідно, досягнувши вартості 26,69 грн/л і 26,88 грн/л.

На 40 копійок підвищила ціну і Luxwen. Тепер вартість одного літра пального на цій АЗС коштує 25,99 грн.

Інші мережі, такі як U.GO, Ovis, AMIC, "БРСМ-Нафта" та інші, також підняли ціни на автогаз, але в дуже незначних діапазонах. Зростання ціни коливається він 4 до 17 копійок.

Додамо, що протягом січня на скраплений автомобільний газ у мережах заправних станцій знизилися на 2,45 гривень за літр або на 8,2%, довівши середню ціну до позначки 27,38 гривень за літр.

Автогаз зростатиме в ціні через страйки поляків

Ринок автомобільного газу сколихнула новина про те, що польські аграрії 20 лютого планують перекрити усі пункти пропуску на кордоні з Україною включно з вузлами перевантажувальних станцій на залізниці.

Страйк польских аграріїв зупинив падіння цін на автогаз в гуртовому сегменті та в роздріб, проте експерти та учасники ринку вважають що дефіциту цього виду пального очікувати не варто.

"Фізично пального поки достатньо. Ажіотаж цін підтримує повідомлення про стан на кордоні. Проте якщо страйк закінчиться через тиждень, то ситуація стабілізується. Стела на АЗС на мою думку буде залишатися низькою через дуже слабкий попит", - вважає Станіслав Батраченко, співвласник групи “Надежда” (Мережа АГЗС BVS)

Блокування усіх прикордонних переходів з Польщею призведе до здорожчання цього виду палива і в альтернативних постачальників, зокрема румунських трейдерів. Це може відобразиться і на цінах на АЗС.

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