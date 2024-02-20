В Украине дорожает автогаз

Цены на сжиженный газ для автомобилей в период с 19 по 20 февраля выросли в среднем на 11 копеек, достигнув отметки в 26,88 грн за литр.

Об этом сообщила консалтинговая группа "А-95", пишет Enkorr.

Согласно сообщению, на АЗС государственной сети "Укрнафта" цена на автогаз выросла на 50 копеек и составляет 26,40 грн/литр.

Такое же повышение цены наблюдалось и в сети Авантаж, где стоимость автогаза теперь 25,45 грн за литр, что является самой низкой ценой среди розничных сетей. По информации Enkorr, "Авантаж" выступает в качестве дисконтной сети и является основным импортером газа с сомнительными источниками происхождения из Польши и Балтийских стран.

Сети BVS и Автотранс также увеличили цены на автогаз: на 50 и 40 копеек соответственно, достигнув стоимости 26,69 грн/л и 26,88 грн/л.

На 40 копеек повысила цену и Luxwen. Теперь стоимость одного литра горючего на этой АЗС стоит 25,99 грн.

Другие сети, такие как U.GO, Ovis, AMIC, "БРСМ-Нефть" и другие, также подняли цены на автогаз, но в очень незначительных диапазонах. Рост цены колеблется от 4 до 17 копеек.

Добавим, что в течение января на сжиженный автомобильный газ в сетях заправочных станций снизились на 2,45 грн /л или на 8,2%, доведя среднюю цену до отметки 27,38 грн/л.

Автогаз будет расти в цене из-за забастовок поляков

Рынок автомобильного газа всколыхнула новость о том, что польские аграрии 20 февраля планируют перекрыть все пункты пропуска на границе с Украиной включая узлы перегрузочных станций на железной дороге.

Забастовка польских аграриев остановила падение цен на автогаз в оптовом сегменте и розницу, однако эксперты и участники рынка считают, что дефицита этого вида горючего ожидать не стоит.

"Физически горючего пока достаточно. Ажиотаж цен поддерживает сообщение о состоянии на границе. Однако если забастовка закончится через неделю, то ситуация стабилизируется. Стелла на АЗС по моему мнению будет оставаться низкой из-за очень слабого спроса", - считает Станислав Батраченко, совладелец группы “ Надежда” (Сеть АГЗС BVS)

Блокировка всех пограничных переходов с Польшей приведет к удорожание этого вида топлива и у альтернативных поставщиков, в том числе румынских трейдеров. Это может отразиться и на ценах на АЗС.

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