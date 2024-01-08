Гетманцев рассказал, будут ли повышать акциз на автогаз и табак

Акциз на автогаз пока увеличивать не планируют, но по этому поводу продолжаются дискуссии. Что касается акциза на табак, то к концу 2024 года по соглашению об ассоциации с ЕС он должен выйти на европейский уровень и составить 90 евро за 1000 сигарет.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, Министерство финансов уже около года готовит законопроект об акцизе на автогаз, но он подавался на рассмотрение Кабмина уже трижды.

"По автогазу идет дискуссия, и открыл ее я. Но я не собираюсь подавать законопроект. Убежден, лидерство в таких предложениях должно быть у Минфина в рамках Национальной стратегии доходов. Мы ждем предложения от Минфина, который уже около года готовит законопроект. Он уже трижды подавался на Кабмин и трижды возвращался. Речь идет об унификации ставок на горючее со ставками ЕС", - говорит Гетманцев.

Исходя из этого, акцизы на автогаз подниматься пока не будут.

Повышение акциза на табак

Что касается табака, то на него акциз постепенно растет и должен быть приведен к европейскому уровню.

"Я слышал идею, чтобы ускорить повышение акциза на табак. Ведь до конца 2024 года по соглашению об ассоциации с ЕС он должен выйти на европейский уровень - 90 евро за 1000 сигарет", - сообщил он.

По его словам, необходимо осторожно подходить к процессу повышения акциза на табак. Соглашение не устанавливает конкретную дату, а в Украине акциз выражен в гривнах, что нужно учитывать с учетом инфляции и других факторов. Из-за этого Украине вряд ли удастся выйти на акциз в 90 евро на конец года. Кроме того, резкое и значительное увеличение акциза приведет к росту теневого рынка и уже сейчас около 20% табачных изделий находятся в "тени".

"Возможно, если Кабмин предложит что-то изменить, мы будем рассматривать. Но по подакцизным товарам важно не перегнуть палку. Если сильно повышать акциз, можно увеличить уровень "тени". А у нас "тень" и так достаточно высока. Около 20% табака в" тени". И поэтому я был бы осторожен с увеличением темпов повышения акциза. Я этого сейчас не делал бы резко. это лишь перераспределит рынок в пользу "черного", - считает глава комитета.

Борьба с "левыми" производителями

Гетманцев добавляет, что нужно бороться с производителями "левой" продукции и импортерами. В настоящее время рынок табака является последним в Украине, где "тень" остается устойчивой и ее не удается переломить, как это произошло, например, в сферах водки или топлива.

"Бораться надо не только с производителями, но и с импортерами. То, что к схемам нелегального табака привлечены правоохранители, очевидно. Сегодня это последний рынок подакцизной продукции, где "тень" не удалось переломить, как по водке или топливу. И все полномочия и основания у правоохранителей для того, чтобы закрыть схему, есть. Налоговая не справляется самостоятельно - просто мало средств контроля. Так что дело за правоохранителями", - резюмировал он.

Добавим, что 30 августа 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий продажу украинских табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли (duty free) до конца войны, значительно ограничивает продажу в них других табачных изделий и алкоголя, а также запрещает продажу там всех жидкостей. электронные сигареты. Об этом свидетельствуют данные по соответствующему законопроекту №9315 на сайте Верховной Рады.