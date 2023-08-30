Зеленский подписал закон о запрете продажи украинских сигарет в duty free: какие еще ограничения установлены

Президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий до конца войны продажу в магазинах беспошлинной торговли украинских табачных изделий, значительно ограничивающий продажу в них других табачных изделий и алкоголя, а также запрещающий продажу там всех жидкостей для электронных сигарет. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №9315 на сайте Верховной Рады.

Этот документ предусматривает изменения в Таможенный кодекс, согласно которым, в частности, до прекращения или отмены военного положения запрещается помещение в таможенный режим беспошлинной торговли и продажа (поставка) магазинами duty free, а также размещение в них производимых в Украине товаров, классифицируемых в товарных позициях 2401-2404 согласно УКТ ВЭД.

Это табачное сырье, табачные отходы; сигары, сигары с отрезанными концами, сигариллы и сигареты, сигареты, с табаком или его заменителями; другой табак промышленного производства и заменители табака промышленного производства; "гомогенный" или "восстановленный" табак; табачные экстракты и эссенции; продукты, содержащие табак, восстановленный табак, никотин, заменители табака или никотина, предназначенные для вдыхания без горения; а также иные никотинсодержащие продукты, предназначенные для обеспечения "поступления никотина в тело человека".

В течение 30 дней со дня вступления в силу данного закона эти товары в магазинах duty free подлежат декларированию держателем магазина в другой таможенный режим. В случае невыполнения разрешение на эксплуатацию магазина подлежит остановке.

Также установлен общий запрет продажи магазинами беспошлинной торговли табачных изделий одному лицу в течение одних суток в объеме, превышающем 50 сигарет или 10 сигар или 20 сигарил (весом не более 3 граммов каждая) или 50 граммов табака, или этих изделий в наборе общим весом более 50 граммов.

Кроме того, таким магазинам запрещается продажа одному лицу в течение суток более 2 литров напитков с содержанием спирта не более 22% или более 1 литра крепких (с содержанием спирта более 22%) напитков.

За нарушение этих ограничений объемов продаж предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 800 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (то есть 13,6-17 тысяч гривен).

При этом в расчетных документах о продаже магазинами duty free данных товаров в разрешенных объемах должны быть указаны реквизиты паспортного документа покупателя. Они в обязательном порядке будут передаваться в систему учета данных регистраторов расчетных операций Государственной налоговой службы.

Отдельно закон запрещает ввоз в Украину до конца военного положения табачной продукции, имеющей происхождение из Беларуси. Также до завершения военного положения магазинам duty free вообще запрещается продажа, а также производство для таких целей табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Сам закон вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем опубликования. То есть если текст принятого документа успеют опубликовать 31 августа, он вступит в силу уже 1 сентября.

Если у производителей на этот день будут в наличии остатки табачных изделий и/или жидкостей для электронных сигарет для продажи в магазинах duty free, они должны инвентаризировать их в присутствии налоговика и в течение двух рабочих дней со дня завершения инвентаризации предоставить отчет в налоговую. Эти остатки можно будет оставить в этом месте на хранении до конца войны.

В случае же обнаружения после вступления в силу закона фактов производства, хранения, транспортировки, продажи, в том числе производителями, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, произведенных для магазинов duty free (кроме определенных упомянутой инвентаризацией), такие товары будут считаться не имеющими марок акцизного налога – с наступлением соответствующей ответственности для таких субъектов.

Закон был принят во втором чтении 10 августа. Как отмечал тогда его основной автор, заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, благодаря этому закону будет закрыта одна из крупнейших схем по легализации теневого рынка подакцизных товаров и это позволит направить в госбюджет около 5-7 миллиардов гривен ежегодно.

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