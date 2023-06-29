В Украине введут электронную акцизную марку: что предусматривает закон, принятый Радой

Верховная Рада Украины 29 июня во втором чтении и в целом приняла законопроект №8287 "об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах". Основные изменения в том, что в Украине введут электронную акцизную марку.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев.

Как он подытожил, Е-марка предоставит возможность:

отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;

"контролировать" полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;

каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить законность происхождения товара.

В Раде рассчитывают, что создание электронной системы обращения подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования. Документ также, по заверениям нардепов, поможет решить проблемы производителей.

"Система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к уплате по части сумм акцизного налога за заказные марки", - заверил Гетманцев.

Электронный акциз будет представлен в виде QR-кода. Ранее производители табачных изделий отмечали, что считают, что этот подход не отвечает европейскому законодательству .

Согласно законопроекту, такая марка должна содержать информацию о производителе или импортере товара, месте производства, хранения, отгрузки или торговли товаром, оборудовании для производства (для табачных изделий), виде продукции, коде товара согласно УКТ ВЭД, собственном названии и характеристиках товара, сумму уплаченного акцизного налога, режим налогообложения и т.д.

Система будет состоять из двух частей :

Электронный кабинет пользователя, который создается автоматически в момент регистрации; Реестр акцизных электронных документов (Реестр АЭД), обеспечивающий создание, сбор, накопление, обработку, защиту, учет акцизных электронных документов и внесенных изменений в них, и обеспечение информационного взаимодействия в режиме реального времени с другими электронными информационными системами и сетями, составляющими информационный ресурс государства.

Все субъекты ведения хозяйства , работающие с подакцизными товарами, должны зарегистрироваться в системе .

С 1 января 2025 года электронная система начнет работать на полную . Поэтому полностью отменят маркировку обычными марками акцизного налога на алкогольные напитки, табачные изделия и жидкости для электронных сигарет.

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