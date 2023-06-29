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В Украине введут электронную акцизную марку: что предусматривает закон, принятый Радой
Верховная Рада Украины 29 июня во втором чтении и в целом приняла законопроект №8287 "об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах". Основные изменения в том, что в Украине введут электронную акцизную марку.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев.
Как он подытожил, Е-марка предоставит возможность:
- отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;
- "контролировать" полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;
- каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить законность происхождения товара.
В Раде рассчитывают, что создание электронной системы обращения подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования. Документ также, по заверениям нардепов, поможет решить проблемы производителей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к уплате по части сумм акцизного налога за заказные марки", - заверил Гетманцев.
Электронный акциз будет представлен в виде QR-кода. Ранее производители табачных изделий отмечали, что считают, что этот подход не отвечает европейскому законодательству.
Согласно законопроекту, такая марка должна содержать информацию о производителе или импортере товара, месте производства, хранения, отгрузки или торговли товаром, оборудовании для производства (для табачных изделий), виде продукции, коде товара согласно УКТ ВЭД, собственном названии и характеристиках товара, сумму уплаченного акцизного налога, режим налогообложения и т.д.
Система будет состоять из двух частей :
- Электронный кабинет пользователя, который создается автоматически в момент регистрации;
- Реестр акцизных электронных документов (Реестр АЭД), обеспечивающий создание, сбор, накопление, обработку, защиту, учет акцизных электронных документов и внесенных изменений в них, и обеспечение информационного взаимодействия в режиме реального времени с другими электронными информационными системами и сетями, составляющими информационный ресурс государства.
Все субъекты ведения хозяйства, работающие с подакцизными товарами, должны зарегистрироваться в системе.
С 1 января 2025 года электронная система начнет работать на полную. Поэтому полностью отменят маркировку обычными марками акцизного налога на алкогольные напитки, табачные изделия и жидкости для электронных сигарет.
Источник фото: ua.depositphotos.com