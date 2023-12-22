Половина экспортированного из Украины зерна "черное" - Гетманцев

В настоящее время в Украине готовится законопроект, который ужесточит требования к легализации экспорта зерна, поскольку есть большое количество земель, обрабатываемых без документов, а зерно, которое фермеры собирают с этих земель, является "черным".

Об этом рассказал Данило Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике — в интервью LIGA.net.

По его словам, некоторые из земель украинцы обработают, но без документов. Это означает, что официального происхождения такого зерна нет. Таким образом, из значительной части выращенного зерна не уплачиваются никакие налоги.

"И такого зерна примерно половина", - сказал Гетманцев.

Гетманцев объясняет, что подобная схема происходит следующим образом. Фермер берет черное зерно, оформляет его на фиктивную фирму и загружает на судно. Затем с корабля это зерно переписывается на такую же фиктивную фирму за границей (а это можно делать несколько раз в разных странах). В результате таких махинаций валютная выручка в страну не поступает, а никакие налоги не уплачиваются.

По его словам, поскольку таможня и правоохранительные органы не идеальны, поэтому и возникла необходимость в данном законопроекте.

"Механизм состоит в том, что у каждого зернышка должна быть история. То есть экспортировать сможет только плательщик НДС, у плательщика НДС на это зернышко должен быть вход НДС и так к первому производителю. Вся эта цепь должна быть с НДС. Если у тебя нет документа происхождение этого зерна, тебя не упускают нормой закона", – объяснил Гетманцев.

Он добавляет, что СБУ предлагает предоставить возможность аграриям в течение трех месяцев вывезти "черное" зерно при уплате значительной доли его стоимости в государственный бюджет, однако это не решено и продолжается обсуждение.

Аграрии призывают отказаться от непродуманных законодательных решений

Добавим, что в ноябре Украинская зерновая ассоциация (УЗА) выразила глубокую обеспокоенность возможной полной остановкой экспорта зерна из Украины. Причиной этого является принятие Верховной Радой определенных законодательных изменений экспорта зерновых и масличных, которые вызывают противоречия в законодательстве, особенно в налоговой сфере.

УЗА особенно возмущена принятием законопроектов 10168-2 и 10169-2, которые были приняты без участия бизнес-ассоциаций, что может привести к введению правил, которые невозможно выполнить и соответственно параличу на рынке зерна и полной остановке его экспорта из Украины.

Один из спорных пунктов – предложение регистрировать налоговые накладные до момента физического экспорта зерна, что противоречит налоговому законодательству. УЗА подчеркивает, что такой подход может привести к невозможности физической поставки товара и задержек в регистрации налоговых накладных.

Согласно нововведениям, экспортировать агропродукцию, в частности зерновые и масличные, разрешено только компаниям, которые пройдут соответствующую верификацию экспортера, без налоговых задолженностей и соблюдают валютный контроль.

При этом загружать зерно в Одесской области смогут только "белые" компании. Одесская областная военная администрация постановила, что теперь загрузка судов (барж) будет происходить исключительно при проведении предварительного анализа законности происхождения зерна.