В феврале сети АЗС усилят борьбу за клиента. Что будет с ценами на топливо

В феврале потребление топлива будет оставаться относительно низким. В то же время, рынок ожидает, что аграрии начнут закупку горючего к посевной, что стимулирует потребление топлива в оптовом сегменте. Эксперты считают, что цена на бензин и дизтопливо могут снизиться уже на этой неделе. Но относительно того будут ли падать цены на АЗС мнения экспертов и участников рынка разнятся.

Цены на нефть в конце прошлой недели (29 января – 4 февраля) пошли на снижение. Главным фактором стало затишье на Ближнем Востоке, в частности, новости о возможном прекращении огня между Израилем и Хамас. Хотя фактического прекращения огня еще нет, по информации СМИ, ХАМАС положительно воспринял такое предложение.

Кроме того, на цены повлияло заявление BP о прекращении работы нефтеперерабатывающего завода в штате Индиана, который мог перерабатывать 435 тыс. баррелей в день и был остановлен после отключения электроэнергии. По состоянию на вечер пятницы, 2 февраля, фьючерсы нефти эталонной марки Brent снизились на 1,74% до 78,22 доллара за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate (WTI) потеряла в цене 2,09% и стоила за 73,28 доллара за баррель.

Эксперты пока не ожидают ценовых потрясений на рынке горючего в феврале. Однако эскалация конфликта на Ближнем Востоке может подтолкнуть цены на нефть вверх, что отразится и на ценах топлива. Кроме того, рынок ожидает результатов заседания ОПЕК. Если на заседании будет принято новое соглашение по снижению добычи, нефть может вырасти в цене.

Будут ли бензин и дизтопливо дешеветь на АЗС

"Учитывая падение цены нефти в конце прошлой недели, мы ожидаем снижения цен на топливо в оптовом сегменте уже в конце этой недели. На внутреннем рынке в течение февраля будет стабильно. Спрос со стороны аграриев вряд ли существенно повлияет на цены, поскольку каналов поставок сейчас много, а спрос на топливо низкий" Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его мнению, новая забастовка на границе с Польшей, которую польские фермеры планируют провести с 9 февраля по 10 марта, не приведет к повышению цен на топливо. Предыдущие блокировки украинско-польской границы из-за забастовок польских аграриев и перевозчиков побуждали трейдеров к дальнейшей диверсификации поставок горючего в Украину и поиску новых логистических каналов. Ритмичные поставки после разблокирования границ привели к тому, что на рынке появился избыток предложения.

Эксперты отмечают, что на АЗС с начала года сократилась реализация бензина и дизельного топлива, что было обусловлено не факторами на топливном рынке, а мобилизацией. Из-за того, что высокая доля водителей мужчин служит в ВСУ, а некоторые из них ограничили свое передвижение, особенно между городами, сети АЗС констатируют снижение потребления бензина на 50%, а автогаза вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. В то время как объем реализации дизтоплива существенно не изменился, что объясняется тем, что этим видом горючего в большинстве своем заправляют коммерческий транспорт, водители которого имеют бронирование.

Леушкин считает, что снижение оптовых цен вряд ли повлияет на цены на АЗС. Ценовое противостояние "Укрнафты" и группы "Авиас" заставило многие сети АЗС снижать маржу и приблизило их к убыточности. Поэтому в феврале сети АЗС постараются отыграть убытки января и снижение оптовых цен пойдет на расширение маржи ритейлеров.

Другая точка зрения состоит в том, что резкое понижение цены на нефть в пятницу 2 февраля приведет к понижению цены на горючее в оптовом секторе на 1-1,5 грн/л уже в понедельник 5 февраля. А после затишья на рынке в январе сети АЗС могут активизироваться в борьбе за клиента уже на этой неделе.

"Потенциал к снижению цен на АЗС есть. Розничные цены пошли вниз только в региональных сетях. А крупнейшие общенациональные сети, такие как ОККО и WOG, остались на месте. На стелах их АЗС цены на бензин и дизтопливо 54,99 грн/л, а на АЗС через дорогу такое же горючее с того же завода можно приобрести по цене 48 грн/л. Поэтому я ожидаю, что в феврале они упадут в цене на 3 грн/л" Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "НафтоРынок"

Цены на автогаз прекратят падение

На фоне новостей о блокировании границы с Польшей цена на автогаз в опте может вырасти на 1000 грн/тонна, или на 50 коп./л.

"На прошлой неделе оптовые цены достигли дна и исчерпали потенциал к снижению. А на аукционах "Укргаздобычи" и "Укрнафты" цена даже выросла на 500 грн/тонна. Розничные цены хоть не достигли дна, но из-за блокирования границы их падение прекратится" Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом "Sintonec LPG"

По мнению Сиренко, новости о блокировании украино-польского дают предпосылки к удорожанию автогаза в группе. Однако на АЗС автогаз дорожать не будет, поскольку розничные цены не успели снизиться до уровня, адекватного оптовым ценам. В настоящее время автогаз в опте можно приобрести по цене 38 тыс. гривен/тонна, или 20 грн/л, а средняя цена на АЗС выше 27 грн/л. Учитывая, что маржа ритейлера на рынке сжиженного газа традиционно не превышала 3 грн/л, у сети АЗС еще есть запас прочности, чтобы воздержаться от повышения цен.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л OKKO 54,99 54,99 28,49 WOG 54,99 54,99 28,58 Socar 56,99 55,99 28,99 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нефть 47,99 49,49 25,99

Данные: приложения сетей АЗС