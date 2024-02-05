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В феврале сети АЗС усилят борьбу за клиента. Что будет с ценами на топливо
В феврале потребление топлива будет оставаться относительно низким. В то же время, рынок ожидает, что аграрии начнут закупку горючего к посевной, что стимулирует потребление топлива в оптовом сегменте. Эксперты считают, что цена на бензин и дизтопливо могут снизиться уже на этой неделе. Но относительно того будут ли падать цены на АЗС мнения экспертов и участников рынка разнятся.
Цены на нефть в конце прошлой недели (29 января – 4 февраля) пошли на снижение. Главным фактором стало затишье на Ближнем Востоке, в частности, новости о возможном прекращении огня между Израилем и Хамас. Хотя фактического прекращения огня еще нет, по информации СМИ, ХАМАС положительно воспринял такое предложение.
Кроме того, на цены повлияло заявление BP о прекращении работы нефтеперерабатывающего завода в штате Индиана, который мог перерабатывать 435 тыс. баррелей в день и был остановлен после отключения электроэнергии. По состоянию на вечер пятницы, 2 февраля, фьючерсы нефти эталонной марки Brent снизились на 1,74% до 78,22 доллара за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate (WTI) потеряла в цене 2,09% и стоила за 73,28 доллара за баррель.
Эксперты пока не ожидают ценовых потрясений на рынке горючего в феврале. Однако эскалация конфликта на Ближнем Востоке может подтолкнуть цены на нефть вверх, что отразится и на ценах топлива. Кроме того, рынок ожидает результатов заседания ОПЕК. Если на заседании будет принято новое соглашение по снижению добычи, нефть может вырасти в цене.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Будут ли бензин и дизтопливо дешеветь на АЗС
По его мнению, новая забастовка на границе с Польшей, которую польские фермеры планируют провести с 9 февраля по 10 марта, не приведет к повышению цен на топливо. Предыдущие блокировки украинско-польской границы из-за забастовок польских аграриев и перевозчиков побуждали трейдеров к дальнейшей диверсификации поставок горючего в Украину и поиску новых логистических каналов. Ритмичные поставки после разблокирования границ привели к тому, что на рынке появился избыток предложения.
Эксперты отмечают, что на АЗС с начала года сократилась реализация бензина и дизельного топлива, что было обусловлено не факторами на топливном рынке, а мобилизацией. Из-за того, что высокая доля водителей мужчин служит в ВСУ, а некоторые из них ограничили свое передвижение, особенно между городами, сети АЗС констатируют снижение потребления бензина на 50%, а автогаза вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. В то время как объем реализации дизтоплива существенно не изменился, что объясняется тем, что этим видом горючего в большинстве своем заправляют коммерческий транспорт, водители которого имеют бронирование.
Леушкин считает, что снижение оптовых цен вряд ли повлияет на цены на АЗС. Ценовое противостояние "Укрнафты" и группы "Авиас" заставило многие сети АЗС снижать маржу и приблизило их к убыточности. Поэтому в феврале сети АЗС постараются отыграть убытки января и снижение оптовых цен пойдет на расширение маржи ритейлеров.
Другая точка зрения состоит в том, что резкое понижение цены на нефть в пятницу 2 февраля приведет к понижению цены на горючее в оптовом секторе на 1-1,5 грн/л уже в понедельник 5 февраля. А после затишья на рынке в январе сети АЗС могут активизироваться в борьбе за клиента уже на этой неделе.
Цены на автогаз прекратят падение
На фоне новостей о блокировании границы с Польшей цена на автогаз в опте может вырасти на 1000 грн/тонна, или на 50 коп./л.
По мнению Сиренко, новости о блокировании украино-польского дают предпосылки к удорожанию автогаза в группе. Однако на АЗС автогаз дорожать не будет, поскольку розничные цены не успели снизиться до уровня, адекватного оптовым ценам. В настоящее время автогаз в опте можно приобрести по цене 38 тыс. гривен/тонна, или 20 грн/л, а средняя цена на АЗС выше 27 грн/л. Учитывая, что маржа ритейлера на рынке сжиженного газа традиционно не превышала 3 грн/л, у сети АЗС еще есть запас прочности, чтобы воздержаться от повышения цен.
Цены на топливо в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95 грн/л
|Дизпальное грн/л
|Автогаз грн/л
|OKKO
|54,99
|54,99
|28,49
|WOG
|54,99
|54,99
|28,58
|Socar
|56,99
|55,99
|28,99
|Motto
|52,98
|53,98
|-
|БРСМ-Нефть
|47,99
|49,49
|25,99
Данные: приложения сетей АЗС