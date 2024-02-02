Польские фермеры планируют на месяц заблокировать границу с Украиной

Польские фермеры с 9 февраля планируют перекрыть все пограничные пункты пропуска из Украины, а также заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах. Забастовка продлится до 10 марта.

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Об этом говорится в заявлении польского профсоюза фермеров "Солидарность".

"Нашему терпению положен конец. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года является неприемлемой для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и заявления о сотрудничестве с Европейской Комиссией и заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии по импорту сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины не оставляют нам другого выхода, как объявить всеобщую забастовку", - говорится в заявлении.

Фермеры также выступают против общей сельскохозяйственной политики Европейского союза.

Они считают, что правительство Польши должно разработать четкий план развития АПК, рентабельности производства, поддержки переработки и торговли.

"Мы будем бороться за это до конца. Польские семейные фермы являются основой продовольственной безопасности страны. Здоровая польская еда, произведенная польскими фермерами, является основой для питания и здоровья граждан Республики Польша", - отмечают фермеры и призывают солидарность всего аграрного сообщества.

Аграрии предупредили, что с 9 февраля по 10 марта в рамках протестов активисты профсоюза временно перекроют некоторые дороги по всей стране, а также блокируют пункты пропуска на границе с Украиной.

"Просим наших соотечественников с пониманием отнестись к ситуации. Мы боремся за наше общее благо, которое состоит в том, чтобы защитить польские семейные фермы", - отмечают фермеры.

Напомним, 31 января Еврокомиссия предложила продлить приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год.

Польша сохранит эмбарго на украинское зерно

Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров".

По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продолжении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 было положение, позволяющее "региональные защитные меры".

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Польши, запрет на импорт украинской агропродукции будет действовать до разработки соответствующих защитных устройств на уровне Европейской Комиссии.

Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

Конфликт с Польшей и другими соседями из-за экспорта зерна

Напомним, что 15 сентября Европейская комиссия решила не продолжать запрет импорта украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена еще 2 мая вместо соответствующих односторонних национальных ограничительных мероприятий в этих странах, которые Еврокомиссия раскритиковала как неприемлемые.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт затем самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

15 января Министерство сельского хозяйства Венгрии сообщило, что пять восточных стран Европейского Союза обратились в Европейскую комиссию с просьбой ввести импортную пошлину на зерно из Украины из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Также в начале ноября польские перевозчики объявили забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в ряде пунктов, а 23 ноября к ним присоединились аграрии, заблокировав пункт пропуска "Медика – Шегини".

Протесты то приостанавливались, то возобновлялись, и только 6 января 2024 правительство Польши подписал соглашение с фермерами для прекращения блокирования границы с Украиной в пункте "Медика - Шегини".