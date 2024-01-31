Еврокомиссия предлагает Украине продлить "экономический безвиз" с ЕС до июня 2025 года

Сегодня Еврокомиссия предложила продолжить приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, однако она ужесточит защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.

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Об этом идет речь на сайте ЕК.

Несмотря на то, что основной целью является поддержка Украины, эти меры учитывают также чувствительность фермеров ЕС и других заинтересованных сторон. Обновленное соглашение будет включать усиленный защитный механизм в связи со значительным ростом импорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины в ЕС в 2022 и 2023 годах.

Этот механизм будет предусматривать возможность быстрого принятия мер по устранению ситуации в случае значительных рыночных сбоев в ЕС или на рынках одного или нескольких государств-членов.

Для наиболее чувствительных продуктов, таких как мясо птицы, яйца и сахар, предусмотрено экстренное торможение, стабилизирующее объем импорта на уровне средних показателей в 2022 и 2023 годах. Это означает, что в случае превышения этих объемов пошлины будут снова введены, чтобы обеспечить, что объемы импорта не будут значительно превышать показатели предыдущих лет.

Параллельно Комиссия предлагает продолжить приостановку всех пошлин на молдавский импорт еще на один год, которая была введена с июля 2022 года.

Напомним, эти автономные торговые мероприятия (АТМ) или льготный режим торговли ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны России.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что продление безвиза позволит украинским бизнесменам продолжать экспорт своей продукции на рынки ЕС без ограничений в виде квот, пошлин и тарифов, открывая новые возможности для украинского бизнеса и способствуя укреплению экономики страны.

"Мы также рассчитываем, что наработанные меры позволят устранить вредные односторонние запреты на импорт нашей агропродукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии", - сказал он.

Ограничения на импорт зерна из Украины в ЕС

Весной 2023 года несколько государств Евросоюза сначала самостоятельно решили приостановить импорт некоторых украинских продовольственных товаров, но затем Европейская комиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Это произошло после того, как фермеры в ряде стран протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

15 сентября истек срок запрета на импорт украинского продовольствия в пять стран ЕС, однако они продлили его самостоятельно. Тогда Еврокомиссия раскритиковала такие шаги , назвав односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

Но затем были проведены переговоры, по результатам которых импорт ряда товаров в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию. запретили на уровне Еврокомиссии, а самостоятельные меры стран были отменены . Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семечки украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.

Впоследствии парламент Болгарии проголосовал за отмену ограничений. Однако позже болгарские фермеры вышли на протесты, после чего правительство страны решило запретить импорт подсолнечника из Украины до конца ноября.

Источник фото: ua.depositphotos.com