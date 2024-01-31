Єврокомісія пропонує Україні продовжити "економічний безвіз" з ЄС до червня 2025 року

Сьогодні Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік, проте вона посилить захист чутливої ​​сільськогосподарської продукції ЄС.

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Про це йдеться на сайті ЄК.

Незважаючи на те, що основною метою є надання підтримки Україні, ці заходи враховують також чутливість фермерів ЄС та інших зацікавлених сторін. Оновлена угода буде включати посилений захисний механізм у зв'язку із значним зростанням імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції з України до ЄС у 2022 та 2023 роках.

Цей механізм передбачатиме можливість швидкого вжиття заходів для виправлення ситуації у випадку значних ринкових збоїв у ЄС чи на ринках однієї чи кількох держав-членів.

Для найбільш чутливих продуктів, таких як м'ясо птиці, яйця і цукор, передбачено екстрене гальмування, яке стабілізуватиме обсяг імпорту на рівні середніх показників у 2022 і 2023 роках. Це означає, що у разі перевищення цих обсягів мита будуть знову введені, щоб забезпечити, що обсяги імпорту не значно перевищуватимуть показники попередніх років.

Паралельно Комісія пропонує продовжити призупинення всіх мит на молдовський імпорт ще на один рік, яке було введено з липня 2022 року.

Нагадаємо, ці автономні торговельні заходи (АТМ) або ж пільговий режим торгівлі ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку Росії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що продовження безвізу дозволить українським бізнесменам продовжувати експорт своєї продукції на ринки ЄС без обмежень у вигляді квот, мит та тарифів, відкриваючи нові можливості для українського бізнесу та сприяючи зміцненню економіки країни.

"Ми також розраховуємо, що напрацьовані заходи дозволять прибрати шкідливі односторонні заборони на імпорт нашої агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини", - сказав він.

Обмеження на імпорт зерна з України в ЄС

Навесні 2023 року кілька держав Євросоюзу спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів, але потім Європейська комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Це відбулося після того, як фермери в низці країн протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

15 вересня сплив термін заборони на імпорт українського продовольства в пʼять країн ЄС, проте вони продовжили її самостійно. Тоді Єврокомісія розкритикувала такі кроки, назвавши односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Але потім було проведено перемовини, за результатами яких імпорт низки товарів до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заборонили на рівні Єврокомісії, а самостійні заходи країн було скасовано. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.

Згодом парламент Болгарії проголосував за скасування обмежень. Однак пізніше болгарські фермери вийшли на протести, після чого уряд країни вирішив заборонити імпорт соняшника з України до кінця листопада.

Джерело фото: ua.depositphotos.com