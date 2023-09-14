Парламент Болгарії скасував заборону на імпорт українського зерна

У четвер, під час засідання Національних зборів, болгарські депутати скасували заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня. Міністр сільського господарства країни Кирил Ватєв вважає що це не матиме серйозних наслідків для болгарської економіки.

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Про це пише БНТ Новини.

В той же час, Ватєв пояснив, що контроль за імпортом української продукції буде посилено, оскільки вона не відповідає стандартам ЄС.

"Згідно з макропоказниками, відмовитися від цієї заборони не так хвилююче, тому що болгарських виробників можна підтримати. Ми посилюємо контроль усіх українських товарів, і радіоактивність і важкі метали будуть жорстко контролюватися", - сказав він.

У партії ГЕРБ-СДС прокоментували, що сьогоднішнє рішення не має жодного значення, оскільки все одно заборона на імпорт української агропродукції буде введена на рівні ЄС.

"Це рішення на практиці не матиме абсолютно ніяких наслідків для того, що станеться завтра, просто заборона все одно впаде, але буде інша політична шкода", – сказала Десислава Танева, представник ГЕРБ-СДС.

У результаті цього рішення виникла напружена ситуація між фермерами та болгарським урядом. Фермерський сектор погрожував масовими протестами, у той час як влада вказала на заборону імпорту товарів з України як одну з причин підвищення цін у країні.

У партії ПП-ДБ зазначили, що це рішення знизить ціни.

"Потрібно порівняти, що важливіше – трохи, але суттєво знизити інфляцію продовольства для 7 мільйонів людей чи дати додаткову перевагу сектору, який отримує 2 мільярди на рік", – прокоментував Кирил Петков від ПП-ДБ.

Проте, місцеві виробники зерна прогнозують банкрутство, якщо імпорт з України повернеться.

Деякі політичні партії також рішуче засуджують рішення зняти заборону.

"Це чистої води національна зрада не тому, що ми не за вільний ринок, а тому, що ми не можемо поставити наших виробників зерна в ситуацію, коли вони будуть неконкурентоспроможними", – заявив Деян Ніколов, з партії "Відродження".

Нагадаємо, кілька днів тому Угорщина заявила, що домовилася з Румунією, Словаччиною та Болгарією про заборону імпорту українського зерна, якщо Єврокомісія не продовжить обмеження.

Єврокомісія розкритикувала такі кроки, назвавши односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.