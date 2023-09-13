ЄС пропонує Україні погодитися на продовження заборони агроекспорту до п’яти країн: інакше буде хаос

Європейський Союз запропонує продовжити заборону експорту української агропродукції до 5 країн. Натомість у якості альтернативи Україна отримає збільшення транзитних можливостей так званими "коридорами солідарності".

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Про це заявив єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський.

Він назвав обмеження українського агроекспорту ефективними, адже це дозволило стабілізувати ринки інших країн.

"Ми доклали суттєвих зусиль, щоб українське зерно могло експортуватися туди, де воно є найбільш необхідним. В той же час ми здійснюємо кроки, щоб підтримати європейських фермерів. Запровадження тимчасових захисних заходів дозволило структурувати та стабілізувати ринок у прикордонних країнах, і водночас не запровадило обмежень на експорт українського зерна через "коридори солідарності". За доброї волі є всі умови для успішного транспортування також нового врожаю з України", - зауважив Войцеховський.

Він сподівається, що Україна підтримає подальшу заборону.

"Сподіваюся, що Україна також розділятиме такий підхід. Тому що альтернативою є хаос, – одноосібні рішення певних країн-членів, проблеми з протестами, блокуванням доріг, – все це не буде добрим для України жодним чином. Особливо в ситуації, коли чорноморські порти України залишаються заблокованими", - наголосив єврокомісар.

Він зауважив, що після початку російського вторгнення та блокади чорноморських портів через "коридори солідарності" на кордонах між ЄС і Україною було перевезено 44,4 мільйона тонн зерна. В період до травня поточного року, до введення тимчасових захисних заходів для Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії, обсяг такого експорту становив у середньому 2,9 млн т на місяць. Після заборони експорту з травня по липень, цим маршрутом вдалося перевезти 9,6 млн т зерна, - в середньому, 3,2 млн т на місяць.

Войцеховський підкреслив, що за рахунок розвитку "коридорів солідарності" ЄС, зокрема, підтримки транзиту через Дунайський транспортний коридор, а також за допомогою альтернативних шляхів через порти Балтійського та Адріатичного морів, уже до кінця поточного року транзитні спроможності для українського зерна можливо збільшити до 4,7 млн т на місяць.

Аби це стало можливим, єврокомісар пропонує сплачувати українським компаніям компенсацію за вартість транзиту зерна, щоб підтримати його цінову конкурентоспроможність на світовому ринку.

"За підрахунками української сторони, це вимагає суми від 20 до 30 євро за тонну, щоб компенсувати додаткову вартість транзиту. Це дуже важливо для диверсифікації цих транзитних напрямків, оскільки використання інших портів вимагає додаткового фінансування. Більше 1 мільярда євро було спрямовано у розвиток цієї інфраструктури з листопада 2022 року. Додатково є доступними ще 890 мільйонів євро від різних джерел фінансування, включаючи Фонд (транспортного) поєднання Європи та Програму регіонального розвитку ЄС. Мета – забезпечити, щоб експорт українського зерна не створював проблем в самому Європейському Союзі", - наголосив Войцеховський.

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу СОТ через те, що Польща вирішила продовжити заборону імпорту українського зерна.

Імпорт зерна з України: обмеження в ЄС

Навесні 2023 року кілька держав Євросоюзу спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Єврокомісія розкритикувала такі кроки, назвавши односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Але потім було проведено перемовини, за результатами яких імпорт низки товарів до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заборонили на рівні Єврокомісії, а самостійні заходи країн було скасовано. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.

Наразі передбачається, що ці обмеження діятимуть до 15 вересня. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна хоче дотримуватися чинної політики щодо імпорту українського продовольства й після цієї дати.

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус сказав, що так бажають зробити всі пʼять країн.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України зазначало, що українська сторона вважає продовження торговельних обмежень після 15 вересня категорично неприйнятним.

Тим часом в Угорщині погрожують не лише зберегти, а й розширити обмеження, збільшивши список заборонених для імпорту товарів із чотирьох до 24 продуктів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com