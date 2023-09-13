ЕС предлагает Украине согласиться на продолжение запрета агроэкспорта в пять стран: иначе будет хаос

Европейский Союз предложит продолжить запрет на экспорт украинской агропродукции в 5 стран. В качестве альтернативы Украина получит увеличение транзитных возможностей так называемыми "коридорами солидарности".

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Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

Он назвал ограничение украинского агроэкспорта эффективным, ведь это позволило стабилизировать рынки других стран.

"Мы приложили существенные усилия, чтобы украинское зерно могло экспортироваться туда, где оно наиболее необходимо. В то же время мы предпринимаем шаги, чтобы поддержать европейских фермеров. Введение временных защитных мер позволило структурировать и стабилизировать рынок в пограничных странах, и в то же время не ввело ограничений на экспорт украинского зерна через "коридоры солидарности". При доброй воле есть все условия для успешной транспортировки также нового урожая из Украины", - отметил Войцеховский.

Он надеется, что Украина поддержит дальнейший запрет.

"Надеюсь, что Украина также будет разделять такой подход. Потому что альтернативой является хаос, – единоличные решения некоторых стран-членов, проблемы с протестами, блокированием дорог, – все это не будет хорошим для Украины никоим образом. Особенно в ситуации, когда черноморские порты Украины остаются заблокированными", - подчеркнул еврокомиссар.

Он отметил, что после начала российского вторжения и блокады черноморских портов через "коридоры солидарности" на границах между ЕС и Украиной было перевезено 44,4 миллиона тонн зерна. В период до мая текущего года до введения временных защитных мер для Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии и Румынии, объем такого экспорта составил в среднем 2,9 млн т в месяц. После запрета экспорта с мая по июль, по этому маршруту удалось перевезти 9,6 млн т зерна, - в среднем, 3,2 млн т в месяц.

Войцеховский подчеркнул, что за счет развития "коридоров солидарности" ЕС, в частности, поддержки транзита через Дунайский транспортный коридор, а также посредством альтернативных путей через порты Балтийского и Адриатического морей, уже к концу текущего года транзитные возможности для украинского зерна можно увеличить до 4 7 млн т в месяц.

Чтобы это стало возможным, еврокомиссар предлагает платить украинским компаниям компенсацию за стоимость транзита зерна, чтобы поддержать его ценовую конкурентоспособность на мировом рынке.

"По подсчетам украинской стороны, это требует суммы от 20 до 30 евро за тонну, чтобы компенсировать дополнительную стоимость транзита. Это очень важно для диверсификации этих транзитных направлений, поскольку использование других портов требует дополнительного финансирования. Более 1 миллиарда евро было направлено на развитие этой инфраструктуры с ноября 2022 года. Дополнительно доступны еще 890 миллионов евро от различных источников финансирования, включая Фонд (транспортного) сочетания Европы и Программу регионального развития ЕС. Цель – обеспечить, чтобы экспорт украинского зерна не создавал проблем в самом Европейском Союзе", - подчеркнул Войцеховский.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина обратится в арбитраж ВТО из-за того, что Польша решила продлить запрет импорта украинского зерна.

Импорт зерна из Украины: ограничение в ЕС

Весной 2023 несколько государств Евросоюза сначала самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

Но затем были проведены переговоры, по результатам которых импорт ряда товаров в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию запретили на уровне Еврокомиссии, а самостоятельные меры стран были отменены . Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семечки украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.

Предполагается, что эти ограничения будут действовать до 15 сентября. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна хочет придерживаться действующей политики по импорту украинского продовольствия и после этой даты.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сказал, что так желают сделать все пять стран.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины отмечало, что украинская сторона считает продление торговых ограничений после 15 сентября категорически неприемлемым.

Между тем, в Венгрии угрожают не только сохранить, но и расширить ограничения, увеличив список запрещенных для импорта товаров с четырех до 24 продуктов.

Источник фото: ua.depositphotos.com