Зернове ембарго. Україна звернеться до арбітражу СОТ у разі продовження обмежень у Польщі, – Шмигаль

У випадку, якщо Польща продовжить заборону на імпорт українського продовльства, Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ). Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

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Він зазначив, що Україна, попри війну і блокування портів росіянами, дотримується своїх зобовʼязань як за угодою про асоціацію з Європейським Союзом, так і за правом СОТ.

"Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин!

Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі", – висловився очільник українського уряду.

Імпорт зерна з України: обмеження в ЄС

Навесні 2023 року кілька держав Євросоюзу спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Єврокомісія розкритикувала такі кроки, назвавши односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Але потім було проведено перемовини, за результатами яких імпорт низки товарів до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заборонили на рівні Єврокомісії, а самостійні заходи країн було скасовано. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.

Наразі передбачається, що ці обмеження діятимуть до 15 вересня. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна хоче дотримуватися чинної політики щодо імпорту українського продовольства й після цієї дати.

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус сказав, що так бажають зробити всі пʼять країн.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України зазначало, що українська сторона вважає продовження торговельних обмежень після 15 вересня категорично неприйнятним.

Тим часом в Угорщині погрожують не лише зберегти, а й розширити обмеження, збільшивши список заборонених для імпорту товарів із чотирьох до 24 продуктів.