Зерновое эмбарго. Украина обратится в арбитраж ВТО в случае продления ограничений в Польше, – Шмыгаль

В случае, если Польша продолжит запрет на импорт украинского продления, Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что Украина, несмотря на войну и блокировку портов россиянами, придерживается своих обязательств как по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом, так и по праву ВТО.

"Мы не имели и не имеем намерений вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей!

Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле", – высказался глава украинского правительства.

Импорт зерна из Украины: ограничения в ЕС

Весной 2023 года несколько государств Евросоюза сначала самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

Но затем были проведены переговоры, по результатам которых импорт ряда товаров в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию запретили на уровне Еврокомиссии, а самостоятельные меры стран были отменены. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.

Предполагается, что эти ограничения будут действовать до 15 сентября. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна хочет придерживаться действующей политики импорта украинского продовольствия и после этой даты.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сказал, что так желают сделать все пять стран.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины отметило, что украинская сторона считает продление торговых ограничений после 15 сентября категорически неприемлемым.

Тем временем в Венгрии угрожают не только сохранить, но и расширить ограничения, увеличив список запрещенных для импорта товаров с четырех до 24 продуктов.