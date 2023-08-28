Новые угрозы: Венгрия хочет расширить запрет на импорт продовольствия из Украины

Если Европейский Союз не продлит запрет на импорт украинского продовольствия в пять стран, Венгрия сделает это на своем уровне и расширит список продукции.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает Agrarszektor.

По словам венгерского чиновника, в таком случае в его страну будет запрещен импорт не четырех, а 24 продуктов из Украины.

Соответствующий шаг в Будапеште объясняют защитой внутреннего рынка. Надь отметил, что в последние годы сельское хозяйство Венгрии переживает одно потрясение за другим: пандемия коронавируса, засуха, война в Украине и ее последствия, энергетический кризис, рост цен и то, что дешевая украинская сельскохозяйственная продукция "заполнила европейский рынок", – это трудности для производителей.

Министр добавил, что, несмотря на более хороший урожай (в этом году ожидается почти рекордное количество кукурузы), дешевая конкуренция усложняет продажи.

Импорт зерна из Украины: ограничение в ЕС

Весной 2023 несколько государств Евросоюза сначала самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

В частности, Венгрия распространила запрет на 25 товаров: зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед, некоторые виды мяса и т.д.

Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

Но затем были проведены переговоры, по результатам которых импорт ряда товаров в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию запретили на уровне Еврокомиссии, а самостоятельные меры стран были отменены. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семечки украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.

Предполагается, что эти ограничения будут действовать до 15 сентября. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна хочет придерживаться действующей политики импорта украинского продовольствия и после этой даты.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сказал, что так желают сделать все пять стран.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины отметило, что украинская сторона считает продление торговых ограничений после 15 сентября категорически неприемлемым.