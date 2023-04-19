В списке – 25 товаров. В Венгрии рассказали, каких продуктов касается запрет на импорт из Украины

Правительство Венгрии определило 25 сельскохозяйственных товаров, которые до 30 июня запрещено импортировать из Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, сообщает Hirado.

Запрет распространяется, в частности, на зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, муку, масло, мед и некоторые виды мяса.

В то же время Венгрия не запрещает транзит этой продукции по своей территории. Венгерские органы будут пломбировать транзитные грузы и контролировать их с помощью электронных устройств и патрулей. А процедуры транзита соответствующих продуктов будут проверяться по всей стране.

Как отметил Надь, перевозчиков, нарушающих правила, могут наказать: штраф в таком случае может достигать полной стоимости груза.

Напомним, Венгрия сообщила о запрещении импорта из Украины некоторых сельскохозяйственных товаров 15 апреля. Тогда сообщалось, что ограничения коснуться, в частности, зерновых и масличных культур.

Решения о приостановлении импорта определенных украинских продуктов приняли также Польша, Словакия и Болгария.

Такие шаги были сделаны после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.