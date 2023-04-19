У списку – 25 товарів. В Угорщині розповіли, яких продуктів стосується заборона на імпорт із України

Уряд Угорщини визначив 25 сільськогосподарських товарів, які до 30 червня заборонено імпортувати з України. Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, передає Hirado.

Заборона поширюється, зокрема, на зернові культури, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олію, мед та деякі види м’яса.

Водночас Угорщина не забороняє транзит цієї продукції своєю територією. Угорські органи пломбуватимуть транзитні вантажі й контролюватимуть їх за допомогою електронних пристроїв і патрулів. А процедури транзиту відповідних продуктів перевірятимуть по всій країні.

Як зазначив Надь, перевізників, які порушують правила, можуть покарати: штраф у такому випадку може сягати повної вартості вантажу.

Нагадаємо, Угорщина повідомила про заборону імпорту з України деяких сільськогосподарських товарів 15 квітня. Тоді зазначалося, що обмеження торкнуться, зокрема, зернових та олійних культур.

Рішення про призупинення імпорту певних українських продуктів ухвалили також Польща, Словаччина та Болгарія.

Такі кроки було зроблено після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.