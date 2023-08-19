Евросоюз может наложить санкции на Польшу, если она продлит запрет на импорт украинского зерна

Большинство государств-членов Европейского Союза не поддерживают продление запрета на импорт зерна из Украины, которое должно закончиться после 15 сентября. В случае если Польша введет односторонние ограничения, некоторые страны ЕС могут наложить на нее определенные санкции.

Об этом сообщает RMF FM.

Согласно сообщению, такое решение Варшавы означает нарушение европейского права. За это Польше может угрожать наказание, но введение санкций связано с длительной процедурой.

Сообщается, что на такой шаг могут решиться Германия и еще около 20 стран, поскольку большинство выступает против продолжения запрета на экспорт украинского зерна и другой агропродукции.

Согласно информации издания, только четыре страны ЕС поддерживают продление запрета. Однако доподлинно неизвестно удалось ли сохранить единство четырех стран. Неофициальные источники говорят, что Румыния, по всей вероятности, не настроена действовать против Европейской Комиссии.

Импорт украинского зерна: ограничение в ЕС

Напомним, пять стран-членов Европейского Союза, граничащих с Украиной, обратились в Брюссель с просьбой продлить действующий запрет на импорт четырех зерновых украинского производства. Ведь срок действия нынешнего запрета истекает 15 сентября.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава поддерживает Украину, но будет отстаивать свои интересы в вопросе импорта украинского зерна и ожидает понимания от Киева.

В Киеве отмечали, что Украина категорически против продления Евросоюзом запрета на поставку агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября и может применить зеркальные меры.

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