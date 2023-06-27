Венгрия хочет, чтобы ограничения на импорт украинского зерна действовали и после сентября

Венгрия не против транзита украинского зерна, но выступает против его импорта и планирует придерживаться такой политики и по истечению срока запрета Еврокомиссии в сентябре.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы разделяем опасения, которые вызывает в наших странах зерно, поступающее из Украины. Мы за то, чтобы зерно из Украины отправлялось за пределы Европы, но мы против, чтобы это зерно оставалось здесь, например, в Венгрии, и уничтожало весь венгерский зерновой рынок", - говорится в заявлении для печати от Орбана по итогам встречи премьеров стран Вышеградской четверки в Братиславе.

По его словам, Венгрия говорит "да" транзиту, "нет" импорту.

"Мы по-прежнему считаем, что этот запрет должен сохраняться с середины сентября", – добавил премьер.

Напомним, что Еврокомиссия после достижения 28 апреля договоренностей с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией объявила 2 мая о введении временных мер в отношении импорта упомянутых категорий агропродукции из Украины при условии отмены этими странами национальных мер в отношении нее. Ограничения были введены после жалоб этих стран на то, что переизбыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров.

Срок введенного запрета истекал 5 июня, но еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства ЕС Януш Войцеховский заявил, что будет настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины в пять перечисленных стран по меньшей мере до октября. Вместе с тем Венгрия просила ЕС продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур по меньшей мере до конца 2023 года. Украина же настаивает на полной отмене ограничений.

Еврокомиссия продлила ограничения до 15 сентября, но было решено, что Европейский союз постепенно отменит до сих пор исключительные и временные превентивные меры, принятые 2 мая по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в пять стран.

Источник фото: ua.depositphotos.com