ЕС ослабил запрет на импорт украинского зерна в пять стран, но отменить обещает лишь к 15 сентября

Европейский союз постепенно отменит к 15 сентября нынешнего года исключительные и временные превентивные меры, принятые 2 мая в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в пять стран. Как говорится в сообщении Европейской комиссии, объем этих ограничений ныне сокращается с 17 до 6 тарифных позиций.

"Эти меры по-прежнему необходимы в течение ограниченного периода времени, учитывая исключительные обстоятельства серьезных узких мест в логистике и ограниченных мощностей для хранения зерна в преддверии сезона сбора урожая в пяти государствах-членах ЕС", - отмечают в европейском правительстве.

Там указывают, что в соответствии с договоренностью были создана совместная платформа для координации усилий Еврокомиссии, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, а также Украины по улучшению торговых потоков между ЕС и Украиной, включая транзит сельскохозяйственной продукции по определенным коридорам.

Первое совещание в рамках этой координационной платформы состоялось на техническом уровне 2 июня. На политическом уровне этим процессом руководит вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Отмечается, что поэтапный отказ от ограничений, введенных для пяти стран в отношении украинского агроэкспорта, позволит улучшить реализацию инициативы ЕС "Пути солидарности" (Solidarity Lanes), и это будет мониториться упомянутой координационной платформой содействия экспорту.

"В случае, если транзиту украинских товаров будут препятствовать неоправданно обременительные требования в одной или нескольких из пяти странах-членов, Еврокомиссия будет проводить пересмотр того, сохраняются ли существенные условия для введения этих превентивных мер", - говорится также в сообщении.

При этом в ЕК указывают, что накануне было продлено на год приостановление действие всех импортных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС, которые остались и после введения зоны свободной торговли.

Там подчеркивают, что такое решение является "сильным свидетельством неизменной поддержки Украины со стороны ЕС, которое поможет облегчить сложную ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры" из-за военной агрессии России. Временное же исключение для экспорта Украиной пшеницы, кукурузы, рапса и семечек подсолнечника в пять стран не касается остальных стран союза или транзита через них в эти другие страны ЕС или прочие страны.

Напомним, что Еврокомиссия после достижения 28 апреля договоренностей с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией объявила 2 мая о введении временных мер в отношении импорта упомянутых категорий агропродукции из Украины при условии отмены этими странами национальных мер в отношении нее. Ограничения были введены после жалоб этих стран на то, что переизбыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров.

Срок введенного запрета истекал 5 июня, но еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства ЕС Януш Войцеховский заявил, что будет настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины в пять перечисленных стран по меньшей мере до октября. Вместе с тем Венгрия просила ЕС продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур по меньшей мере до конца 2023 года. Украина же настаивает на полной отмене ограничений.

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